蘋果大舉採用M5晶片 分攤成本

蘋果將推出一系列新產品，包括iPad Pro、iMac、Mac mini、MacBook Pro及vision Pro等，這些新產品的共同點，就是全都採用M5系列晶片。而蘋果大舉採用M5晶片推出新產品，主要原因就是開發成本太貴。

根據MacRumors報導，蘋果的M系列晶片研發費用高達數億美元，但領先優勢卻只有一到兩年，而且Mac銷售量遠不如iPhone系列產品，因此，對Mac系列產品來說，是不容忽視的高成本。

國際商業戰略公司（IBS）首席執行長Handel Jones曾表示，先進晶片研發成本28奈米後水漲船高，28奈米平均成本4,000萬美元；7奈米2.17億美元，5奈米4.16億美元，3奈米達5.9億美元。

不僅研發成本高昂，製造成本同步攀升，例如M1系列晶片，成本約50美元，M1 Pro約100美元，M1 Max造價高達200美元，M1 Ultra因堆疊設計，成本高達500美元。

現在又面臨美國川普政府要求之下，蘋果先進晶片必須在美國製造，成本還要加上去，而且許多輸往美國的Mac系列與iPad系列產品，已轉移到越南製造，越南又將面臨20%的輸美關稅。

不僅是晶片的研發與製造成本增加，蘋果的終端產品成本也同步上揚，面臨多方夾擊下，蘋果不得不把多數的產品線，全部採用M5系列晶片，以分擔成本，並刺激銷售量，也有利帶動供應鏈出貨表現。