新壽北士科土地願轉讓輝達 北市府回應：不會同意

針對新光人壽願意將北士科T17、18兩土地轉讓給輝達使用，台北市副市長李四川昨（11）日表示，恐違背契約，回復新壽須蓋好並拿到使照才可以直接轉移。李四川也表示，目前最理想的做法是雙方「合意解約」，市府收回土地後，再報請行政院核定，改以設定地上權以出租方式提供輝達使用。

台北市法務局長連堂凱表示，T17、T18是透過公開招標，契約是台北市政府和新光人壽簽約，依照合約，必需要將建物蓋好後才能夠移轉地上權，如果現階段新壽想要移轉地上權，所有權還是台北市府，北市府按照合約不會同意。

李四川強調，輝達是否能順利進駐，最終仍需新壽回應市府函文內容並進一步協商，希望能盡快在一周內回應。