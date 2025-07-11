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新壽：北士科土地可轉讓輝達 願採合意解約釋出T17、T18地上權

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
新光金控旗下新光人壽位於北士科地上權土地T17及T18，跨出第一步。聯合報系資料照
新光金控旗下新光人壽位於北士科地上權土地T17及T18，跨出第一步。聯合報系資料照

新光金控旗下新光人壽位於北士科地上權土地T17及T18，跨出第一步，新壽已於10日發函給台北市政府，同意解約，並轉讓給輝達，新壽希望採合意解約的方式，市政府退還，包括44億元的權利金，以及土地租金。

新壽昨（11）日對此表示尊重，並強調已簽訂保密協議，無法對外透露細節。

據可靠消息來源指出，為了新壽北士科土地，新光金曾多次與北市府協商，連台新金董事長吳東亮，都親自出馬與台北市長蔣萬安見面商議，展現新光集團的誠意。

北市府部分，除了蔣萬安外，專案小組由北市府副市長李四川領軍，積極與輝達及新壽協商，近日傳出獲得突破性進展，當中甚至未涉及違約金的賠償問題，不過相關人士，並沒有對外說明細節，強調一切以北市府說法為主。

據知情人士指出，北士科地上權案「解鈴還需繫鈴人」，新壽只標下T17及T18兩塊地上權，而輝達所需要的用地是包括T17、T18，加上連結兩塊地的道路，這部分的地主是台北市政府，必須由台北市政府出面，才能解決三方面的需求。

新光金（2888）及台新金昨日股票交投熱絡，新光金更爆出115萬張大量，尤其尾盤有大筆交易出現，終場上漲0.45元收11.8元；台新金也爆出69萬張大量，終場上漲1.4元收18.3元，兩檔金控股成交量占大盤高達7%。

新壽 新光金控 台新金

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