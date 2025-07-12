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蘋果新品大爆發 台鏈吃補…鴻海、廣達等受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
外電報導，蘋果明年上半年新產品齊發。路透
外電報導，蘋果明年上半年新產品齊發。路透

外電報導，蘋果明年上半年新產品齊發，包括M5晶片版的MacBook Pro、M4晶片的iPad Air、入門iPad、新款MacBook Air，以及iPhone 17e等，筆電、平板、手機全系列七大新品一應俱全，隨著大客戶推出筆電、手機新品，法人看好，主力組裝供應商鴻海（2317）與廣達，晶片供應商台積電、鏡頭廠大立光、玉晶光受惠大。

蘋果MacBook系列筆電的主力供應商是鴻海與廣達，蘋果iPad系列平板電腦主力供應商是鴻海與仁寶，至於蘋果iPhone系列手機最大供應商是鴻海。

蘋果新品齊發
蘋果新品齊發

彭博社古爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果計劃在2026年上半年推出一系列新產品，包括搭載M5晶片的新款MacBook Pro，外觀設計與前一款基本上相同。搭載M4晶片的新款iPad Air、配備更快晶片的入門級iPad、新款MacBook Air，搭載A19晶片的iPhone 17e，設計與iPhone 16e類似，以及新款Mac外接顯示器。

古爾曼說，蘋果原計劃在2025年底發布搭載M5晶片的MacBook Pro系列，但內部時間表已調整到2026年上半年。蘋果正努力改善過去兩年需求不振的情況，例如iPad系列的產品更新腳步放緩，導致業績表現疲軟。

至於蘋果今年秋季將推出的新產品，他表示，包括機身更輕薄的iPhone 17系列、重新設計的iPhone 17 Pro機型、新一代入門與高階Apple Watch、升級版的iPad Pro，以及效能提升的Vision Pro頭戴裝置。

緊接著在2026年3到4月將登場的是新入門款iPad及iPad Air系列。他指出，新入門款iPad外觀與現有版本相似，但搭載速度更快的處理器；iPad Air系列則從目前的M3晶片升級為M4晶片，其餘變化有限；至於iPad Pro最快10月迎來升級，將搭載M5晶片。

至於iPhone 17e外觀與iPhone 16e類似，內部升級為A19處理器，與iPhone 17系列保持一致，預期2026年初發布。值得注意的是，iPhone 16e是今年2月推出，17e是明年初發布，預期蘋果計劃對入門款手機，採取每年一次更新的節奏。

蘋果原計劃在今年底推出搭載M5晶片的14吋與16吋MacBook Pro，內部時程已調整為2026年初。目前預期這次推出的M5 MacBook Pro，將是自2021年啟用現有設計以來最後一版。換言之，下一代機型將採用全新機殼設計，並轉向OLED螢幕。至於MacBook Air新機也預期2026年上半年問世。

蘋果 晶片 iPad

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