高齡科技產值衝3,000億

國科會主委吳誠文昨（11）日指出，高齡科技產業行動計劃政策自2024年開始推動，預計將進行至2027年，相關產值今年目標突破3,000億元。具國科會統計，健康產業營收截至目前已超2,900億元，因此今年的目標一定可以達成，明年的目標也會往上再提升。

國科會昨舉行「高齡科技產業行動計畫」成果發表會，吳誠文表示，台灣的高科技過去多以供應國際市場為主，在經過一年半的執行，推動高齡科技產業政策已漸成形，台灣有很多產業與優質公司將組成國家隊，並搭配主權AI，未來也將發展能夠供應台灣自身需求的高齡在宅醫療科技系統。同時，如何利用科技輔助高齡駕駛安全，政府也會納入考量。

「高齡科技產業行動計畫」透過跨部會協作與場域落地驗證，已初步展現落地應用成果。經濟部協助業者聚焦高齡實際需求開發創新產品與服務，已輔導超過160項健康促進、居家安全與生活支援產品導入場域應用，並創造營收；經濟部亦與內政部攜手合作，協助廠商進行居家安全相關場域驗證，優化高齡科技產品與服務設計，提升使用者體驗與實用性。