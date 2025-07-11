南科攜手屏東縣政府 舉辦火箭發射與太空地面設備產業發展論壇

為探索南臺灣發展太空科技產業的潛力與方向，南科管理局與屏東縣政府11日於屏東數位青創中心舉辦「火箭發射與太空地面設備產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、地面通訊技術與實務型人才培育等議題，吸引產官學研多方代表出席，共同思考未來合作契機。

南科管理局投資組上官天祥組長表示，屏東科學園區位於南臺灣科技產業廊帶的最南端，以太空科技為四大招商主軸產業之一，具備鄰近南臺灣產業聚落與火箭發射場的地理區位優勢，能夠快速鏈結南部產學研量能及東海岸的太空基礎設施，非常適合作為太空科技廠商的研發與製造基地。

未來，屏東在臺灣推動太空科技產業上，將扮演重要角色，期待透過本次論壇的產學研對話與專業分享，逐步建立交流基礎，為未來產業鏈發展累積動能。

屏東縣政府城鄉發展處陳志宏處長表示，屏東緯度與休士頓相當，皆屬較低緯度合適發射火箭的地點。國家太空中心設定的國家發射場已宣布在屏東九棚，希望可以結合產官學研一起成長，推動太空產業在屏東的發展。

論壇中，國家太空中心太空運輸系統研發處張浩基處長分享我國火箭系統的技術演進、關鍵模組開發與任務執行規劃，並指出未來需要更多民間與學研單位投入研發能量，協力推動國內太空運輸系統技術的自主發展。

耀登（3138）蔡宗樺經理則以地面設備產業的實務經驗出發，介紹其在非地面網路（NTN）設備與通訊模組的研發成果，並說明這些技術在火箭發射與衛星地面端任務中的應用潛力，鼓勵更多地面通訊業者參與太空應用市場。

本次論壇以火箭發射與地面設備為核心，搭建產學研對話平臺，展現政府對太空科技產業發展的重視與投入。國科會南科管理局表示，自2023年屏東科學園區開發動土以來，管理局持續投入太空產業人才培育資源，在園區廠商進駐前先行培育人才，並攜手屏東縣政府、國家太空中心、工研院及金屬中心等單位，強化南臺灣太空產業鏈結與合作，後續將持續串聯地方資源與產學研單位，希冀吸引更多具潛力的業者關注屏東、落地投資，一同打造具前瞻性的產業聚落。