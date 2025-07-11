倍力「永續資訊揭露系統」估年底亮相 董座許金隆：ESG 實踐大升級
資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆近日以新創總會數位轉型委員會副主委的身分，出席「企業三軸升級論壇」，而他致詞指出，倍力常年專注於提供ESG解決方案，涵蓋碳排放管理、資安產品及企業財務報告系統等。而團隊在意識到環境保護的重要性後，積極投入碳排放的盤查和管理，努力為企業提供有效的解決方案。展望未來，許金隆透露，團隊預計將在年底推出最新的「永續資訊揭露系統」，而這將進一步強化公司在ESG領域的實踐。
隨著生成式AI迅速發展，企業大廠為迎戰來自全球的各種衝擊，紛紛推出各自的數位轉型升級計劃，不過也衍生不少的「資安」隱憂。對此，許金隆表示，隨著數位轉型的加速，數據安全和系統整合變得愈加重要。他提到，「資安問題不僅影響公司運作，還可能損害客戶信任。良好的系統運作需要強大的安全保障，這是我們必須重視的」。而他也觀察到，在日常生活中，時常聽聞許多人有遭遇「密碼管理」方面的困擾，這也突顯了「資安解決方案」的必要性。
據悉，倍力近年透過旗下兩大自有產品「碳管家」與「財務報告書解決方案」，持續擴大ESG領域的布局，而根據團隊近日公布的營收成果顯示，6月單月營收達1.89億元，月增66.1%、年增31.4%，已連續2個月維持增長態勢，前6個月合併營收達8.91億元、年減29%。談及倍力的市場布局，許金隆坦言，「其實台灣的市場相對海外市場來說，整體的規模跟商機都比較小」，他呼籲，台廠企業必須更積極的拓展國際市場，才能真正的促進自身業務增長。
事實上，倍力目前以自有產品「財務報告書解決方案」為基礎，使碳管家能串連碳盤查與財務資訊，成功在旗下平台上結合財報、碳費、年報等多元報告，並研發出只要一鍵就能產出各種客戶所需的專業報告書、滿足上市櫃公司的法遵剛性需求的專業產品。展望未來，許金隆指出，目前其他產業如半導體和電子產業等，都已經在國際市場上取得了顯著的成功，而自己認為，資訊服務業也應該仿效這個流程，攜手朝著這個方向來努力。他期盼台廠業界同仁共同努力，提升台灣資訊服務業的國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言