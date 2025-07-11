倍力「永續資訊揭露系統」估年底亮相 董座許金隆：ESG 實踐大升級

資訊軟體整合服務商倍力（6874）董事長許金隆近日以新創總會數位轉型委員會副主委的身分，出席「企業三軸升級論壇」，而他致詞指出，倍力常年專注於提供ESG解決方案，涵蓋碳排放管理、資安產品及企業財務報告系統等。而團隊在意識到環境保護的重要性後，積極投入碳排放的盤查和管理，努力為企業提供有效的解決方案。展望未來，許金隆透露，團隊預計將在年底推出最新的「永續資訊揭露系統」，而這將進一步強化公司在ESG領域的實踐。

隨著生成式AI迅速發展，企業大廠為迎戰來自全球的各種衝擊，紛紛推出各自的數位轉型升級計劃，不過也衍生不少的「資安」隱憂。對此，許金隆表示，隨著數位轉型的加速，數據安全和系統整合變得愈加重要。他提到，「資安問題不僅影響公司運作，還可能損害客戶信任。良好的系統運作需要強大的安全保障，這是我們必須重視的」。而他也觀察到，在日常生活中，時常聽聞許多人有遭遇「密碼管理」方面的困擾，這也突顯了「資安解決方案」的必要性。

據悉，倍力近年透過旗下兩大自有產品「碳管家」與「財務報告書解決方案」，持續擴大ESG領域的布局，而根據團隊近日公布的營收成果顯示，6月單月營收達1.89億元，月增66.1%、年增31.4%，已連續2個月維持增長態勢，前6個月合併營收達8.91億元、年減29%。談及倍力的市場布局，許金隆坦言，「其實台灣的市場相對海外市場來說，整體的規模跟商機都比較小」，他呼籲，台廠企業必須更積極的拓展國際市場，才能真正的促進自身業務增長。