台積電資材副總李文如13日離職 營運長侯永清接掌採購體系

晶圓代工龍頭台積電（2330）資材管理組織出現高層異動，原任副總經理李文如自上月起未出席內部會議，業界近日盛傳她將去職。對此，台積電11日下午正式回應，李文如將於7月13日因個人因素離職，資材管理工作將由資深副總暨共同營運長侯永清兼任。

侯永清擁有美國雪城大學電機與電腦工程博士學位，自1997年加入台積電以來，長期負責設計平台與開放創新平台（OIP）推動，協助國際大廠導入先進製程，是設計與製造整合的重要推手。2023年升任共同營運長後，全面參與公司營運策略與管理，也被視為接班梯隊的核心成員之一。

李文如則於2022年加入台積電，2023年8月升任副總，是公司內部最年輕的副總之一。她過去曾在Google、Apple與Qualcomm等科技巨頭擔任採購主管，擅長以國際化管理風格推動供應鏈效率。近期業界關注她的去向，並有傳聞指她可能接任輝達（NVIDIA）台灣區總經理，惟截至目前並無正式說法。