台積電證實李文如將離職 並公布接任人選
市場先前傳出台積電（2330）資材管理副總經理李文如休長假，台積電11日證實，李文如將於7月13日離職，並將由資深副總暨副共同營運長侯永清兼任資材管理主管。
李文如擁有台大化學碩士學位，是於2022年加入台積電，在升任台積電資材管理組織副總之前，歷任高通資深採購經理、蘋果採購總監、Google全球採購經理、台積電資材管理處資深處長等職務。
侯永清於1997年加入台積電，目前除了擔任資深副總暨副共同營運長之外，也身兼資訊安全長，並擔任執行副總暨共同營運長秦永沛的副手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言