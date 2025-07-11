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台積電證實李文如將離職 並公布接任人選

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

市場先前傳出台積電（2330）資材管理副總經理李文如休長假，台積電11日證實，李文如將於7月13日離職，並將由資深副總暨副共同營運長侯永清兼任資材管理主管。

李文如擁有台大化學碩士學位，是於2022年加入台積電，在升任台積電資材管理組織副總之前，歷任高通資深採購經理、蘋果採購總監、Google全球採購經理、台積電資材管理處資深處長等職務。

侯永清於1997年加入台積電，目前除了擔任資深副總暨副共同營運長之外，也身兼資訊安全長，並擔任執行副總暨共同營運長秦永沛的副手。

蘋果 總經理 台積電

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