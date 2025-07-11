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李文如請辭！台積電採購大權由副共同營運長侯永清執掌

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於7月13日離職。圖／台積電提供
台積電資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於7月13日離職。圖／台積電提供

台積電今日宣布，台積電資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於7月13日離職，台積電極為重要的採購大權，由資深副總經理暨副共同營運長侯永清將兼任資材管理主管。

李文如3年前被現任台積電董事長魏哲家網羅加入台積電擔任資材管理資深處長，為台積公司建立了完備的工作模式和系統，提供供應商台積公司之需求預測，同時監控並追蹤台積公司主要供應商機台的開發及交付狀況，大幅提升台積公司與其供應商之間的合作效率。此外，此系統也協助台積公司克服了COVID-19疫情期間造成的機台與材料短缺問題。

在此之前加入於2020年至2022年期間於谷歌（Google）公司擔任全球採購經理，2011年至2019年於蘋果（Apple）公司擔任採購總監，2007年至2011年於高通（Qualcomm）公司擔任資深採購經理。

李文如並在去年升任副總經理，是經營團隊極力培養的核心成員，未料才到任3年前，即請辭離開台積電，雖然業界對於李文如請辭一事有諸多揣測 ，也感到震驚，此事顯然有內情，但台積電不多做說明。今日主動說明李文如是個人因素請辭，也正式向外界說明李文如確實離開台積電，職掌上兆元採購大權由侯永清兼任。侯永清同時也是TSIA台灣半導體協會理事長。

TSIA台灣半導體協會理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清。（本報系資料庫）
TSIA台灣半導體協會理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清。（本報系資料庫）

董事長 總經理 台積電

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