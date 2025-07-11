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十銓推出 P250Q 一鍵銷毀固態硬碟 強化資料防護、引領工控資安創新

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
十銓科技今日推出P250Q一鍵銷毀固態硬碟。照片／公司提供。
十銓科技今日推出P250Q一鍵銷毀固態硬碟。照片／公司提供。

記憶體模組廠十銓（4967）11日推出P250Q一鍵銷毀固態硬碟，強化機敏資料防護、引領工控資安創新。

十銓旗下工控儲存解決方案全新力作 TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q一鍵銷毀固態硬碟，首創整合軟體與硬體的資料銷毀機制，並搭載獨立銷毀電路，滿足軍事、工業自動化與AI應用領域對資安與穩定性的極高需求，樹立資料銷毀全新標準，近期榮獲2025 COMPUTEX BC AWARD資安類別獎肯定。

十銓指出， P250Q採用專利獨立銷毀電路，可於硬體層面精準抹除 Flash IC 的資料，搭配具備智慧持續執行功能的軟體系統，即便銷毀過程中遭遇突發斷電，通電後將自動接續執行，確保徹底消除敏感資料。產品設計貼近實務應用，結合智能軟硬體雙模式銷毀、一鍵啟動按鈕與 LED 進度指示燈，提供高敏場域直覺卻滴水不漏的資料保護。

在效能及規格方面，P250Q採用PCIe Gen4x4傳輸介面，符合NVMe 1.4規範，提供高達7,000 MB/s讀取與5,500 MB/s寫入速度，容量涵蓋256GB、512GB、1TB至2TB，支援嚴苛任務下的高速資料存取需求，另外，產品採用高可靠度的3D TLC NAND Flash以及配備S.M.A.R.T.健康監控管理技術，提升裝置壽命及穩定性。

同時，十銓亦宣布其針對高溫環境所研發的工控寬溫型M.2 SSD技術成功取得美國發明專利，此專利技術能依據三段式溫度區間自動調節資料傳輸速率，使SSD在攝氏85至105度間皆能穩定運作，特別適用於電動車ECU、智慧製造設備、車載系統等極端溫度場景，展現公司在工業儲存領域的創新能量與技術深度。

固態硬碟 十銓

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