思科攜手晉泰科技 打造亞灣 AIOT 生態系發展基地暨研發中心

企業網路與資安領導品牌思科（Cisco）攜手晉泰科技，11日於高雄成立「亞灣 AIOT 生態系發展基地暨研發中心」。此一策略性布局，將成為高雄智慧港灣與智慧製造實踐願景、鏈結全球生態的重要起點。基地結合雙方在資安、物聯網與 AI 領域的技術優勢，串聯高雄在地創新團隊與產業夥伴，從智慧碼頭出發，推動 AIOT 解決方案與人才培育的跨域落地，積極回應全球數位轉型與永續發展的趨勢。

「亞灣AIOT 生態系發展基地暨研發中心」啟用典禮邀集產官學研多方代表共襄盛舉，包括經濟部產業發展署署長 邱求慧、高雄市長陳其邁、高雄市副市長羅達生等，以及思科全球資深副總裁暨全球創新長 Guy Diedrich、思科全球副總裁黃志明、思科台灣總經理林岳田與晉泰科技董事長吳星和等，一同見證計畫的重要里程碑。

經濟部產發署長邱求慧表示，思科作為全球數位網路領域的指標企業，願意長期深耕台灣，是台灣產業穩健轉型的重要國際夥伴。今天在亞灣啟用的研發中心，是思科攜手晉泰科技與在地產業生態系夥伴共同研發、實證AI與ESG應用，甚至包含實作人才訓練的重要據點。臺灣有著強大的供應鏈體系、研發與創新能量，絕對是國際ICT廠安全、可靠且值得信賴的合作夥伴。經濟部也將持續完善臺灣投資環境，協助外商加碼投資臺灣。

高雄市長陳其邁表示，「思科是高雄重要的產業轉型策略夥伴，見證高雄從工業城市蛻變為智慧科技樞紐，並攜手市府打造AIOT智慧港灣生態系。從2023年起我與思科全球資深副總裁Guy Diedrich先生已連續三年會晤，從智慧城市、資安、人才培育的合作構想，到2024年簽署合作備忘錄，再到今天基地正式啟用，這段歷程見證我們共同對高雄智慧城市發展的承諾，強化高雄在全球AI產業鏈的地位。如今高雄已備妥充足的算力、應用力、人才力，將持續強化與國際企業交流，壯大高雄成為台灣AI產業核心聚落」。

思科全球資深副總裁暨全球創新長 Guy Diedrich表示，「台灣在數位轉型方面展現了卓越的進展，而思科與合作夥伴晉泰科技攜手於高雄設立的『AIOT 生態系發展基地暨研發中心』，正體現我們致力於促進創新與永續發展的承諾。透過推動人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與資安技術，我們的目標是助力台灣在全球數位經濟發揮重要角色，同時藉由強大的合作夥伴關係、人才培育與技術賦能，推動整個科技創新生態的成長」。

為因應產業智慧化與營運韌性的升級需求，思科攜手晉泰科技打造三大創新平台，包含GSS+晉泰智慧數據中台、Smart + AI平台，以及全球維運支援平台，分別對應數據整合與資安查核、AI智慧應用與決策支援，以及跨國維運與全球服務三大核心能力，全面推動高雄產業智慧化與國際化進程。

三大平台將於高雄港鴻明 70 號碼頭啟動應用試煉，聚焦人員安全監測、設備監控、ESG 碳盤查、危險氣體感測等 12 項智慧場景，並透過 AI 影像辨識與數位孿生技術進行實務驗證，協助建構具備擴散潛力的智慧港灣解決方案。

為加速創新應用的落地與擴展，計畫亦整合 30 家技術解決方案夥伴，其中包含 11 家高雄在地企業，共同建構模組化 AIOT 生態系，並以高雄作為測試與示範節點，推動智慧港灣技術輸出至其他產業場域與國際市場。此項計畫已匯聚超過數億元的產業投資動能，亦具備推動海外輸出的潛力，體現台灣 AIOT 解決方案的國際競爭力。