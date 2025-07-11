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17LIVE 秉持 ESG 精神！去年攔截近3萬件違規行為

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
17LIVE。圖/業者提供
17LIVE。圖/業者提供

為提供平台主播與用戶一個安全與安心的網路使用體驗， 17LIVE表示， 「SkyEye天眼監控系統」打造24小時不中斷的內容監控機制，去年共成功攔截平台台灣區29,768件違規或不適當行為，再度證明其在數位內容治理上的實力，成功防杜假訊息、不當內容與違規行為擴散。

17LIVE指出，秉持ESG精神，前瞻布局，多年前即啟用SkyEye天眼監控系統，結合AI技術與專業內容審查人員，強化平台內容治理，24小時不中斷守護平台安全。根據統計，2024年共成功攔截平台台灣區29,768件違規或不適當行為，再度證明其在數位治理上的堅強實力。

17LIVE指出，這些違規內容涵蓋發生於直播過程（含短片）的行為與畫面，以及用戶帳號的個人介紹文字與圖片，例如抽菸、不當言論、涉及色情或違法內容等。SkyEye天眼監控系統也具備即時辨識未授權圖片的能力，協助保護版權並防範潛在法律風險。

此外，有鑒於台灣地區網路犯罪案件兒童與少年被害人數逐年增加，且許多國家已陸續執行社群媒體使用者年齡限制，Google於去年底也提高守護層級，17LIVE與國際趨勢看齊，搶先同業之前，自主升高平台治理標準，今年初已將平台使用者年齡規範提高至18歲以上才能使用，杜絕有心人士不當使用兒童與少年照片或個資，進行不當或不法情事，共同守護兒童安全。

17LIVE表示，致力於打造一個讓主播、觀眾都能安心互動的環境，同時也回應社會對網路平台應負責任管理的期待。在AI生成內容迅速擴散、言論邊界模糊的時代，同步參照國際趨勢與跨國企業標準，主動強化平台規範與審查流程，為網路空間訂下更明確的安全底線，成為推動直播產業內容自律的重要推手。

17LIVE表示，SkyEye天眼監控系統多年來持續進化，從早期的人工審查、系統回報到如今的AI輔助即時判斷，展現17LIVE在ESG治理面向的創新與執行力。隨著ESG成為企業永續的重要指標，將持續以技術與制度並進的方式，守護直播平台內容品質，攜手產業共同建構健康的數位社群生態。

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