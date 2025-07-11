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富邦證券輔導微程式資訊 7月14日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的微程式資訊，將於7月14日起受理競價拍賣作業。圖為微程式資訊董事長吳騰彥（左）與富邦證券副總經理徐傳禮（右）於上市前業績發表會合影。（富邦證券／提供）
富邦證券輔導的微程式資訊，將於7月14日起受理競價拍賣作業。圖為微程式資訊董事長吳騰彥（左）與富邦證券副總經理徐傳禮（右）於上市前業績發表會合影。（富邦證券／提供）

富邦證券輔導的微程式資訊（7721）將於7月14日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣43.80元，自7月14日起競價拍賣至7月16日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於7月17日開始公開申購。

微程式資訊專注於智慧物聯網（AIoT）及半導體感測控制領域，具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商。微程式資訊開發的智慧自行車、公共自行車租賃系統，已廣泛應用於YouBike、計程車與停車場等票卡支付場域，並可依照客戶需求量身打造多元產品。

微程式資訊自2022年起近三年營業收入分別為4.61億、6.78億、7.94億，年複合成長率達19.88%；近三年稅後淨利分別為0.05億元、0.92億元、1.51億元；近三年每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元，營運表現亮眼。

富邦證券副總徐傳禮表示，微程式資訊除深耕既有市場，亦積極拓展應用場域，擴大客群。為強化與半導體設備廠商的合作，微程式資訊透過策略聯盟進軍半導體及高科技市場，並投入即時監測感測設備的開發，未來有望成為半導體先進製程設備的重要輔助供應商。微程式資訊將持續透過技術整合與產業合作，創造高附加價值，為營收與成長注入新動能。

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