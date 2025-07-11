完成新一輪1500萬策略募資！ARTOGO與聯合線上共同加速數位導覽產業佈局

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文化科技新創藝途科技（ARTOGO）宣布完成新一輪1,500萬新台幣策略募資，由聯合線上（udn.com）與其他天使投資人共同參與。這筆資金將用於拓展「數位導覽」生態系，加速內容、技術與跨通路布局。

手機導覽爆發成長 半年吸引超3萬用戶付費

ARTOGO近年積極打造線上線下整合（OMO）的導覽新體驗，去年推出手機隨身導覽品牌gotour，在短短半年內吸引超過三萬人付費。包括印象派150週年、新藝術運動光影展、臺灣博物館、臺南美術館皆已導入ARTOGO旗下的gotour手機隨身導覽服務，今年更進一步簽下日本浮世繪、波隆那插畫展及威廉・透納特展等多檔暑期大展合作。

創新融合AI與專業配音 打造全方位導覽解決方案

ARTOGO提供多元數位工具，能夠針對不同場域與需求靈活調整解決方案。無論是需要AI針對不同展覽、場域與受眾，調整語音風格與內容深度，甚至加速海外多語製作，或是採用真人錄音、專業配音，都能因應不同情境，讓文化故事在不同語境下精準傳遞。

在真人配音方面，ARTOGO曾與領域專家、藝文名人攜手合作，過去於臺南市美術館、剝皮寮歷史街區等線上導覽中，邀請陳珊妮、林立青、米復國等知名導師參與導覽錄製。在配音部分，全程更有專業聲音導演指導錄音與聲音調教，確保每段導覽都能精準展現展覽故事與氛圍，提供觀眾且具溫度的聲音體驗。

高端場域升級品牌體驗 手機導覽助力展覽營收成長

不僅藝文場域，五星級國際溫泉飯店、國家美術館典藏級藝術珠寶品牌等高端場域，也陸續導入ARTOGO的手機隨身導覽服務gotour，為貴賓打造深度的品牌體驗。

ARTOGO針對語音導覽設計多層獲客流程，從線上預購、現場掃碼、場內試聽等轉換流程，轉單率比以往大幅提升，為場域方創造超過40%的額外導覽營收。對策展公司而言，手機隨身導覽已成為提升用戶黏著度、優化現場營運的關鍵工具——不僅大幅降低傳統實體導覽機的人力與衛生管理成本，也讓觀眾能透過多媒體內容多元互動，大幅提升營收與參與度。

ARTOGO《印象派 150 週年光影展》手機隨身導覽體驗。圖／業者提供

線上展覽結合手機導覽 串連海內外內容跨域升級

ARTOGO以線上展覽為起點，旗下導覽平台已累積超過600檔線上展覽，去年更創新推出線上付費導覽，累積銷售破千張，廣受消費者肯定。這一模式更深獲國外藝文場館青睞，近期陸續簽下海外場館的線上導覽製作案。

透過線上展覽串連手機隨身導覽，ARTOGO將服務從傳統藝文展覽延伸至文資古蹟、觀光景點與企業品牌，以數位化方式最大化內容影響力，不僅讓在地文化走向國際，也協助海外客群輕鬆接觸多元展覽體驗。

ARTOGO專業的數位內容技術更屢獲國際肯定，今年4月勇奪Digital Twins Award國際大獎「虛擬展覽冠軍」，成為全亞洲唯一獲選團隊，再次展現台灣文化科技在全球舞台上的創新實力。

攜手聯合線上推動內容共製 從B2C到B2B開創產業新局

ARTOGO表示，未來將與聯合線上（udn.com）深化合作，結合其強大的數位資源、會員生態與內容平台，攜手推動內容共製。導覽體驗不僅止於ARTOGO既有的線上導覽與實體手機隨身導覽，更將持續拓展至企業、學校等多元應用場景，進一步延伸導覽價值鏈。雙方更規劃將精選導覽內容轉譯成聽書形式，同步上架聯合線上的聽書平台，讓文化故事能以不同形式，觸及更多元受眾。

藉由內容、應用與通路三方連動，ARTOGO與聯合線上（udn.com）將共同擴大數位導覽的產業縱深，實現內容數位化的持續創新與落地應用。