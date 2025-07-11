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Gartner 預測到2027年 75%分析內容將使用 GenAI 增強對業務語境理解

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

研調機構Gartner預測，到2027年，75%新增分析內容將通過生成式人工智慧（GenAI）實現與業務語境精準關聯，更好地支援智慧應用發展，實現從洞察到行動可組合式連接。

Gartner研究總監Georgia O'Callaghan表示，正從一個業務人員借助分析工具做出決策的時代，邁向一個GenAI驅動分析技術獲得感知與適應能力的未來。這將實現決策動態化與自主化，大大改變企業與消費者軟體、業務流程暨模型。

Gartner於2024年10月至12月對403位分析或AI領導者進行調查，逾50%受訪者表示其企業已使用AI工具自動生成用於分析或AI開發的洞察與自然語言產生（NLG）。雖有這些能力，但當前分析技術靜態性往往難以在真正動態與自動化場景中充分發揮作用。

Gartner預測，到2027年，強化分析技術將演變成能夠全面管理並執行20%業務流程自主分析平台。未來感知分析技術將通過前瞻性、協作性、互通性、情境化與永續性創造價值。

根據Gartner研究，感知分析面臨主要風險是過度依賴未經充分驗證的自主行動，可能導致意外的負面後果、聲譽受損與監管審查。

O'Callaghan也指出，隨著具備自主能力與感知能力的分析方式逐漸成為各大平台提供洞察的主流形式，資料與分析領導者在制定全新治理策略時，必須將智慧型代理保鑣構建作為關鍵重點。

Gartner AI

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