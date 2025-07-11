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Gemini 讓照片活了！Google AI Ultra 與進階影音工具 Flow 在台登場
Google積極推出創作工具，讓文字或相片轉為影像。上周對Google AI Pro訂閱者推出Veo 3影片生成模型，今天Google宣布，將創意工具提升到全新境界，不只讓照片能動起來，更引進了為專業創作而生的AI影片製作工具 Flow，以及最高階的Google AI Ultra方案，為台灣的創作者們帶來前所未有的強大能力。
Gemini 應用程式多模態生成產品群經理 David Sharon公布，在過去七周內，全球使用者已透過Gemini和Flow生成了超過四千萬部Veo 3影片。從現代網紅視角詮釋童話故事，到探索熔岩冷卻時的ASMR聲音， 讓想像力化為影音等具體表現。Google指出，現在可以在Gemini 中，將照片轉化為生動的八秒動態短片，並搭配音效。
另外，專為影片創作者打造的AI工具 Flow，提供Google 最頂尖 AI 功能的 Google AI Ultra 方案，現已正式擴展至台灣。
即日起，台灣的使用者可以訂閱 Google AI Pro或Ultra方案，在 flow.google.com 上使用 Flow 的強大功能。Flow新功能中，可以為影片加入語音對白。代表除了原有的音效和背景噪音，也能賦予畫面中的角色說話的能力。這項功能也已導入 Veo 3 Fast 模型。目前Google也會為所有 AI 生成的影片包含可見的浮水印，並嵌入名為 SynthID 的不可見數位浮水印，以清楚標示其為 AI 生成。
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