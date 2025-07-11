快訊

114分科測驗／物理沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

將文學與甜點結合 9歲時的誤打誤撞成就魔幻食刻

聽新聞
0:00 / 0:00

Gemini 讓照片活了！Google AI Ultra 與進階影音工具 Flow 在台登場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為5月份Google實驗室和 Gemini 副總裁在加州Google開發者大會上發表演說。美聯社
圖為5月份Google實驗室和 Gemini 副總裁在加州Google開發者大會上發表演說。美聯社

Google積極推出創作工具，讓文字或相片轉為影像。上周對Google AI Pro訂閱者推出Veo 3影片生成模型，今天Google宣布，將創意工具提升到全新境界，不只讓照片能動起來，更引進了為專業創作而生的AI影片製作工具 Flow，以及最高階的Google AI Ultra方案，為台灣的創作者們帶來前所未有的強大能力。

Gemini 應用程式多模態生成產品群經理 David Sharon公布，在過去七周內，全球使用者已透過Gemini和Flow生成了超過四千萬部Veo 3影片。從現代網紅視角詮釋童話故事，到探索熔岩冷卻時的ASMR聲音， 讓想像力化為影音等具體表現。Google指出，現在可以在Gemini 中，將照片轉化為生動的八秒動態短片，並搭配音效。

另外，專為影片創作者打造的AI工具 Flow，提供Google 最頂尖 AI 功能的 Google AI Ultra 方案，現已正式擴展至台灣。

即日起，台灣的使用者可以訂閱 Google AI Pro或Ultra方案，在 flow.google.com 上使用 Flow 的強大功能。Flow新功能中，可以為影片加入語音對白。代表除了原有的音效和背景噪音，也能賦予畫面中的角色說話的能力。這項功能也已導入 Veo 3 Fast 模型。目前Google也會為所有 AI 生成的影片包含可見的浮水印，並嵌入名為 SynthID 的不可見數位浮水印，以清楚標示其為 AI 生成。

Google AI

延伸閱讀

OpenAI 進擊瀏覽器戰場

馬斯克推最強AI模型 緯創、英業達等營運看俏

Mazda第三代CX-5終於現身！油電動力、無實體按鍵數位介面上身！

傳亞馬遜擬砸數十億美元 加碼投資AI公司Anthropic

相關新聞

Gartner 預測到2027年 75%分析內容將使用 GenAI 增強對業務語境理解

研調機構Gartner預測，到2027年，75%新增分析內容將通過生成式人工智慧（GenAI）實現與業務語境精準關聯，更...

Gemini 讓照片活了！Google AI Ultra 與進階影音工具 Flow 在台登場

Google積極推出創作工具，讓文字或相片轉為影像。上周對Google AI Pro訂閱者推出Veo 3影片生成模型，今...

虛擬客服從一塊木頭變成貼心小棉襖 生成式 AI 讓機器人應答不再冰冷

客服系統是電信、金融，乃至於政府單位面對客戶服務的重要環節，近年隨著科技進步，客服系統也走向智慧化，但制式化的一問一答總讓人覺得是面對像木頭一樣的機器人，現在生成式AI加入，增加情緒感知，變成可以讀懂客戶情緒的貼心小棉襖，也成為政府、企業最愛用的功能。

馬斯克推最強AI模型 緯創、英業達等營運看俏

億萬富豪馬斯克發表旗下AI新創公司xAI的最新模型Grok 4，號稱「全球最強AI模型」。業界看好將掀起新一波AI熱潮，...

南亞科：第3季產能滿載價量俱揚 強調DDR4比重達50%

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（10）日在法說會指出，本季DDR4議價條件明顯改善，南亞科產能滿載，預期銷...

Grok AI 最晚下周導入特斯拉

馬斯克在社群平台X發表貼文表示，Grok AI最晚將於下周開始在特斯拉車輛上提供服務。先前馬斯克曾透露，特斯拉車輛將導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。