群創將關閉南科五廠 最快2026年中前完成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線。聯合報系資料照
群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線。聯合報系資料照

群創（3481）昨（10）日表示，因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠產能整併至其他工廠。

這是群創2024年關閉南科四廠出售予台積電後，又一次關廠行動。面板業2022年遭逢景氣下行嚴酷挑戰，產能利用率於當年第3季降至谷底。2023年面板廠陸續啟動關廠、產線調整作業，群創最先關閉並出售南科四廠，與南科五廠同樣為5.5代線。

群創近年關廠事件簿
群創近年關廠事件簿

群創近年大步推動轉型，整併旗下不具生產效益產線。在前段面板廠關廠減產後，後段模組廠也配合轉型。群創2024年關閉中國大陸南京模組園區廠區，並將設備轉至寧波廠，分批遣散員工約上千人。

近日市場傳出，群創將關閉南科五廠，最快2026年中前完成產線遷移。該廠相關的筆電、監視器及醫療用面板等產品線，分別轉往竹南T2廠與南科三廠生產。

群創昨天回應，南科五廠將展開產能整併作業，主要為配合市場變化與非面板業務比重提升、資源聚焦具長期成長潛力應用，有助於提升產能配置效益與整體營運彈性。

群創強調，相關規劃皆已經過審慎評估，並以不影響客戶需求為前提，協助客戶完成生產分流與重新認證作業，確保訂單供應不中斷、服務品質穩定。

對於相關工廠的後續處置，群創表示，將以公司長期發展為優先考量，綜合評估整體產能布局，並兼顧包括員工在內之各方利害關係人權益進行安排。如有進一步具體規劃，將依相關程序正式對外公告。

群創董事長洪進揚日前表示，未來六年將持續深化轉型Tier 1車用供應商角色及積極布局半導體先進封裝領域，為公司、股東及其他利害關係人創造更高價值。

除了準備讓專注於智慧座艙整合解決方案子公司CarUX赴美掛牌上市之外，洪進揚日前再宣布以約337億元股權價值併購Pioneer，讓CarUX與Pioneer互補結合，提供車用客戶多元化及一站購足的系統整合性服務。

面板 群創

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