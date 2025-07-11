大立光董座林恩平暗示 iPhone相機將有大變革
大立光（3008）新廠產能將於今年底開出，成為昨（10）日法說會焦點之一。法人關注新廠是否為明年新機種所準備，大立光董事長林恩平昨日表示，明年有可變光圈鏡頭的案子出來，算是滿大的專案（Project）。
林恩平說，可變光圈鏡頭不是創新的規格，先前已有做過，但明年的設計是在旗艦機種的主鏡頭上，利用一個Actuator（驅動馬達）達成四個光圈的變化，設計及製造難度拉高。
林恩平雖未透露是那家客戶，但從供應鏈消息，外界臆測，林恩平所言可變光圈鏡頭大案子應是明年iPhone 18旗艦機新規格，若成局，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。
昨天法說會上，多數法人聚焦明年新機規格進展，尤其是可變光圈鏡頭的大案子，林恩平說，鏡頭升級，因為增加DoF，比較好對焦，可變光圈鏡頭因為鏡頭上有四個光圈設計，設計及製造難度較高，平均單價（ASP）好一些，市占（訂單配比）也會先談定。
至於折疊手機及薄形手機對於大立光的貢獻，林恩平說，因為鏡頭要壓低，對於製造設計都是挑戰，平均單價也會更好。部分客戶嘗試用模造玻璃（MG），但因為有一定厚度，最後仍採用塑膠鏡片，也因為厚度考量，會減少鏡片數。
談及機器人布局，林恩平說，下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P（五片塑膠鏡片）為主。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言