大立光董座林恩平暗示 iPhone相機將有大變革

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）新廠產能將於今年底開出，成為昨（10）日法說會焦點之一。法人關注新廠是否為明年新機種所準備，大立光董事長林恩平昨日表示，明年有可變光圈鏡頭的案子出來，算是滿大的專案（Project）。

林恩平說，可變光圈鏡頭不是創新的規格，先前已有做過，但明年的設計是在旗艦機種的主鏡頭上，利用一個Actuator（驅動馬達）達成四個光圈的變化，設計及製造難度拉高。

林恩平雖未透露是那家客戶，但從供應鏈消息，外界臆測，林恩平所言可變光圈鏡頭大案子應是明年iPhone 18旗艦機新規格，若成局，將是iPhone相機首創新功能，進一步推升規格升級。可變光圈鏡頭的優勢在於可以控制照片中的景深（DoF），讓成像品質更趨近單眼相機的效果。

昨天法說會上，多數法人聚焦明年新機規格進展，尤其是可變光圈鏡頭的大案子，林恩平說，鏡頭升級，因為增加DoF，比較好對焦，可變光圈鏡頭因為鏡頭上有四個光圈設計，設計及製造難度較高，平均單價（ASP）好一些，市占（訂單配比）也會先談定。

至於折疊手機及薄形手機對於大立光的貢獻，林恩平說，因為鏡頭要壓低，對於製造設計都是挑戰，平均單價也會更好。部分客戶嘗試用模造玻璃（MG），但因為有一定厚度，最後仍採用塑膠鏡片，也因為厚度考量，會減少鏡片數。

談及機器人布局，林恩平說，下半年會以模組出貨，但量不大，今年仍以5P（五片塑膠鏡片）為主。

鏡頭 林恩平

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