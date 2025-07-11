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聯發科爭取Meta晶片專案 大摩評估勝率五成

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

市場傳出，聯發科（2454）正與博通競爭Meta的自研AI晶片MTIA專案，摩根士丹利證券（大摩）分析，聯發科勝出機率暫難評估，可能約為五成；若順利拿下此案，目標價上看2,600元。

大摩指出，Meta此案將在7月底至8月初拍板，博通與聯發科將是下一代AI加速器設計服務的最後競爭者。由於新一代MTIA晶片的封裝設計複雜，將消耗大量工程資源，博通在此部分較有優勢。

然而，聯發科在營運效率與成本方面具優勢，對於客戶整體擁有成本更有利。

另外，大摩認為，Google的張量處理器（TPU）量產時程可能落在9月中，目前仍樂觀看待聯發科2026年能認列該業務超過10億美元營收，主要將集中在2026年第4季。基本情境下，聯發科為目標價1,888元，評等「優於大盤」；樂觀情境下，若拿下Meta MTIA專案，目標價上看2,600元。

另一家外資券商瑞銀則給予聯發科目標價1,660元，維持「買進」評等。

瑞銀指出，聯發科近年積極布局雲端ASIC領域，若聯發科順利取得Meta MTIA專案並成功量產，不僅有望強化其技術實力，亦可重塑其在雲端ASIC市場影響力，預估該案若順利執行，於2028年至2029年期間，每年將可為聯發科貢獻30億美元至40億美元以上營收，占整體營收增幅逾10%。

除雲端ASIC專案外，瑞銀指出，Meta也很可能已與聯發科確認另一項針對AI智慧眼鏡的ASIC合作案。

聯發科 博通 Meta

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