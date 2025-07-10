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群創：南科5廠產能併入他廠
面板大廠群創繼關閉南科四廠並於去年賣給台積電後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷，群創昨證實，基於因應市場調整產能結構，計畫將南科五廠的產能整併至其他工廠。
面板業二○二二年遭逢景氣下行嚴酷挑戰，產能利用率於當年第三季降至谷底。二○二三年面板廠陸續起動關廠、產線調整作業，群創最先關閉並出售的原南科四廠，與南科五廠同樣為五點五代線。
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