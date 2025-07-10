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傳最快9月 輝達推陸規新AI晶片
輝達（Nvidia）特別為中國大陸設計的新版人工智慧（ＡＩ）晶片，據傳最快九月推出，執行長黃仁勳也計畫參加下周三（十六日）在北京展開的「中國國際供應鏈促進博覽會」，期間將爭取與中國大陸總理李強會面，重申輝達對中國大陸市場的承諾。
而輝達股價也因投資人看好全球ＡＩ商機，加上美中關係改善，九日股價最高上漲百分之二點八至一六四點四二美元，市值突破四兆美元，成為第一家市值觸及四兆美元的公司；終場上漲百分之一點八，收一六二點八美元，市值為三點九七兆美元。輝達股價二○二三年初以來累計漲幅達到百分之一○一五，市值從約四千億美元飆升至四兆美元；今年來漲幅逾百分之廿一。
輝達市值狂飆，比蘋果、微軟等對手更快寫下歷史新頁，凸顯儘管面臨美國出口管制的阻礙，熱絡的需求持續帶動公司業績。而隨著公司輝達膨脹，被形容為「ＡＩ教父」的執行長黃仁勳，他的個人財富估計也暴增至一四二○億美元。
輝達的崛起正見證ＡＩ掀起的產業地震，許多專家認為，這是繼蘋果共同創辦人賈伯斯十八年前推出iPhone以來，科技界最具顛覆性的變化。輝達目前市值比當年靠iPhone稱王的蘋果，還高出九千億美元，顯示時代的主角已經換人。
據傳輝達特別為大陸設計的新版ＡＩ晶片最快九月推出，英國金融時報等媒體報導，這款ＡＩ晶片是根據現有的Blackwell RTX Pro 6000處理器調整，以符合川普加強出口管制的要求，不包括能加快資料傳輸的最先進技術，例如高頻寬記憶體、NVLink等。
對於黃仁勳是否訪陸，大陸商務部發言人何詠前昨表示，目前沒有可提供的信息。
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