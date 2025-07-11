中華電：網路憑證無涉國安
中華電信（2412）簽發網路憑證事件還在「燒」，中華電信昨（10）日舉行臨時記者會，董事長簡志誠再度親上火線釋疑，強調中華電信所簽發傳輸層安全通訊協定（TLS）網站憑證，在其有效期間內皆為「合法有效」，且與國際大廠保持合作關係，絕無所謂「遭國際大廠不信任」情事。
簡志誠表示，以Google為例，中華電信於7月31日前簽發的TLS，皆在其原定有效期間（效期一般為一年）內持續有效，不會在8月1日就突然失效或遭撤銷。例如2025年7月31日中華電信簽發憑證A，網站可有效使用至2026年7月30日，網站業主不受任何影響、民眾瀏覽其網站時也與過往無異。
簡志誠強調，TLS網站憑證由憑證授權機構（CA）簽發給網站的「數位身分證」，無涉資安及國安，全球有67家業者核發憑證業務，全台商業網站39.6萬站，中華電信發出2,000多張，政府有1.1萬張，發憑證是商業機制，扯到國安「扯太遠了」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言