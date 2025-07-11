中華電：網路憑證無涉國安

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）簽發網路憑證事件還在「燒」，中華電信昨（10）日舉行臨時記者會，董事長簡志誠再度親上火線釋疑，強調中華電信所簽發傳輸層安全通訊協定（TLS）網站憑證，在其有效期間內皆為「合法有效」，且與國際大廠保持合作關係，絕無所謂「遭國際大廠不信任」情事。

簡志誠表示，以Google為例，中華電信於7月31日前簽發的TLS，皆在其原定有效期間（效期一般為一年）內持續有效，不會在8月1日就突然失效或遭撤銷。例如2025年7月31日中華電信簽發憑證A，網站可有效使用至2026年7月30日，網站業主不受任何影響、民眾瀏覽其網站時也與過往無異。

簡志誠強調，TLS網站憑證由憑證授權機構（CA）簽發給網站的「數位身分證」，無涉資安及國安，全球有67家業者核發憑證業務，全台商業網站39.6萬站，中華電信發出2,000多張，政府有1.1萬張，發憑證是商業機制，扯到國安「扯太遠了」。

董事長 國安 中華電信

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