Switch 2在台開賣 現排隊潮

家用遊戲機大廠任天堂旗下人氣主機Switch 2昨（10）日正式在台開賣，代理商傑仕登在信義區A11任天堂授權商品旗艦中心舉辦首賣會，吸引數百名玩家漏夜排隊搶頭香，排隊盛況堪比過往iPhone開賣，創台灣遊戲機開賣史上排隊最久紀錄；市場預料，新機熱銷有望帶動鴻準（2354）、旺宏、偉詮電等供應鏈業績吃補。

據了解，Switch 2先前已在日本、美國等主要市場開賣，至今仍然一機難求，台灣市場為全球第二波開賣的市場，同樣也是盛況空前，開賣首日湧入超過300名玩家排隊搶購，搶到頭香的消費者更指出，他從9日早上8點半就來排隊，整整排了超過15個小時，但拿到新機的那一刻感覺非常值得。

業界人士表示，以往iPhone開賣時也曾出現這種排隊盛況，但近年來iPhone開賣情況早就不復見排隊人潮；反觀Switch 2卻吸引大批人潮排隊，凸顯出玩家對Switch 2的期待相當強烈。

除代理商傑仕登的任天堂授權商品旗艦中心開賣當日出現排隊人龍外，通路商展碁國際昨天舉辦「Switch 2凌晨首購提貨活動」，吸引逾百位玩家凌晨排隊。

展碁表示，自家店面首批產品已銷售一空，後續會陸續進貨。（記者吳凱中、黃晶琳、籃珮禎、陳昱翔）