南亞科：第3季產能滿載價量俱揚 強調DDR4比重達50%

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（10）日在法說會指出，本季DDR4議價條件明顯改善，南亞科產能滿載，預期銷量與價格都將顯著回升，對本季毛利率轉正很有信心，力拚第4季轉虧為盈。

近期國際大廠陸續停供DDR4，現貨價一路衝，甚至出現比更高規的DDR5貴一倍的狀況，南亞科在大廠退出DDR4後，躍居全球主要供應商，搭上此波價量俱揚熱潮。

李培瑛指出，目前產能已滿載，DDR4產品比重達50%，估第3季價格、銷量及庫存可望大幅改善，單季毛利率有信心轉正，淨利轉正仍有努力空間。

李培瑛說，AI應用在資料中心持續成長，加上手機規格升級與AI PC開始導入，推升高容量與低功耗記憶體需求，儘管非AI市場如傳統PC與中端消費電子產品上半年仍相對保守，但第2季底已達供需平衡，開始出現價格反彈，預期這波漲勢有機會延續到下半年。

目前DRAM市場中，非AI應用仍占整體位元數九成，南亞科看好低功耗DDR4與DDR4持續為主流產品，隨著供應商積極調整產能與庫存水位趨於健康，下半年營運可望穩健地發展。

近期DDR4市場漲聲不斷，南亞科第2季平均銷售價格（ASP）仍較第1季下滑，李培瑛說明，主因非AI產品價格於4、5 月跌幅劇烈，儘管6月止跌回升，但仍難彌補整體季度的平均影響。此外，第2季的合約價多在第1季、氣氛低迷時談定，也壓抑了實際價格表現。

他強調，這些狀況反而讓第3季議價條件明顯改善，有助第3季及後續營運表現，現階段DDR4庫存已調整至尾聲，DDR5庫存相當健康，低功耗產品也沒有過剩情形，市場供需狀況明顯改善。

至於中國大陸DRAM龍頭長鑫存儲產能擴大，是否將衝擊市況一事，李培瑛回應，長鑫存儲產能仍以大陸內銷市場為主，且著重在LPDDR5與DDR5，對於南亞科主力的DDR4與低功耗DDR4影響相對有限。

有關美國對等關稅的影響，李培瑛說，台灣稅率尚未揭曉，觀察客戶並未因關稅因素採取強烈動作，市場還算安靜。至於美國針對半導體展開232調查，李培瑛說明，結果對於邏輯晶片影響可能會比記憶體大，不過邏輯晶片具有市場優勢，轉嫁客戶能力比較強，評估對台灣整體半導體不致產生劇烈影響。