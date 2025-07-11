Grok AI 最晚下周導入特斯拉

馬斯克在社群平台X發表貼文表示，Grok AI最晚將於下周開始在特斯拉車輛上提供服務。先前馬斯克曾透露，特斯拉車輛將導入AI機器人Grok，但並未公布具體時間表。

業界人士指出，儘管馬斯克先前曾表示會將AI技術應用於特斯拉車內體驗，但這是他首度針對Grok導入特斯拉的確切時間表做出具體承諾。

雖然Grok近期因爭議內容陷入風波，在爭議尚未平息之際，馬斯克仍加速推動Grok導入特斯拉車系，顯示有意加快xAI與特斯拉深度整合的腳步。

一名特斯拉技術分析專家近期流出Grok車用語音助理的特斯拉內部測試畫面，首度曝光完整操作介面與功能細節，包括支援自然語言互動、提供多種語音人格選擇等，未來可望取代現有的語音控制系統。

特斯拉目前的語音指令系統雖能應付車內基本操作，但面對較複雜的自然語言仍偶有誤判，全新升級的智慧語音助理傳將導入Grok模型，全面提升語意理解與回應能力，可即時處理多樣化指令。

Grok傳出在特斯拉上提供三種聲線與多樣化的人格風格，滿足不同駕駛情境需求，讓車主依據心情與使用情境，自由切換與AI的互動方式。