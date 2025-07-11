Grok AI 最晚下周導入特斯拉
馬斯克在社群平台X發表貼文表示，Grok AI最晚將於下周開始在特斯拉車輛上提供服務。先前馬斯克曾透露，特斯拉車輛將導入AI機器人Grok，但並未公布具體時間表。
業界人士指出，儘管馬斯克先前曾表示會將AI技術應用於特斯拉車內體驗，但這是他首度針對Grok導入特斯拉的確切時間表做出具體承諾。
雖然Grok近期因爭議內容陷入風波，在爭議尚未平息之際，馬斯克仍加速推動Grok導入特斯拉車系，顯示有意加快xAI與特斯拉深度整合的腳步。
一名特斯拉技術分析專家近期流出Grok車用語音助理的特斯拉內部測試畫面，首度曝光完整操作介面與功能細節，包括支援自然語言互動、提供多種語音人格選擇等，未來可望取代現有的語音控制系統。
特斯拉目前的語音指令系統雖能應付車內基本操作，但面對較複雜的自然語言仍偶有誤判，全新升級的智慧語音助理傳將導入Grok模型，全面提升語意理解與回應能力，可即時處理多樣化指令。
Grok傳出在特斯拉上提供三種聲線與多樣化的人格風格，滿足不同駕駛情境需求，讓車主依據心情與使用情境，自由切換與AI的互動方式。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言