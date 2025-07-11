馬斯克推最強AI模型 緯創、英業達等營運看俏

億萬富豪馬斯克發表旗下AI新創公司xAI的最新模型Grok 4，號稱「全球最強AI模型」。業界看好將掀起新一波AI熱潮，激發更多AI基礎建設需求。

戴爾為xAI重要合作夥伴，為AI伺服器機櫃主力供應商，緯創（3231）獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），也為戴爾進行系統組裝，營運跟著受惠；鴻海、英業達及神達也將雨露均霑。

馬斯克9日在直播發表會上身穿黑色皮衣，在xAI團隊成員陪同下，透過影片直播展示這款最新聊天機器人。此次距離xAI推出上一版本僅相隔數月。xAI同時公布每月300美元的AI訂閱方案SuperGrok Heavy。

馬斯克表示，Grok 4在所有學科表現上，幾乎比所有研究所學生還要聰明，「就學術問題而言，Grok 4在各個學科上都比博士程度還要好，沒有例外」，但他也說，「它有時可能缺乏常識，且它還未發明新技術或發現新的物理定律，但這只是遲早的問題」。

Grok 4透過內部的Colossus超級運算平台訓練完成，具強大文本生成能力，馬斯克也展示Grok 4多模態功能、強化邏輯推理能力與即時語音回應特性，並強調模型已具備對網路文化的深度理解能力，能準確辨識梗圖、俚語與幽默語境。

根據xAI公布的基準測試數據，Grok 4表現超越OpenAI和其他業者。第三方平台Artificial Analysis公布的模型評分結果也顯示，Grok 4智能指數達73分，相較之下，OpenAI最新的o3模型為70分、Google Gemini 2.5 Pro同樣為70分。

xAI還推出每月300美元的AI訂閱方案SuperGrok Heavy，訂閱者能預先體驗Grok 4 Heavy與新功能，還能提前體驗xAI計劃在未來幾個月推出的新產品。SuperGrok Heavy與OpenAI、Google及Anthropic的超高級訂閱方案類似，但訂閱價格為各家AI業者最貴。

xAI推出號稱「最強大AI模型」，將帶旺伺服器協力供應鏈動能。緯創總經理林建勳表示，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，目前AI伺服器訂單滿手，今年AI伺服器業績將一季比一季好，可望突破兆元。