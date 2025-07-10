定穎投控：子公司超穎上海證交所上市審議通過

群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，傳出日前召開廠長會議，宣布將關閉五廠，並將現有產品線分別轉移至竹南廠及南科三廠生產；最遲明年中停產。 對此，群創10日下午回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合市場變化與非面板業務比重提升、持續聚焦資源於具長期成長潛力之應用場域所做的安排，將有助於提升產能配置效益與整體營運彈性。

2025-07-10 17:06