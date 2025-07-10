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定穎投控：子公司超穎上海證交所上市審議通過

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠商定穎投控（3715）10日公告代子公司超穎電子電路股份有限公司公告於上海證券交易所主板申請上市審查結果，審議通過。

定穎投控公告申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱：超穎電子電路股份有限公司，與公司關係及持股(或出資額)比例：97.85%，申請海外證券市場掛牌交易之審查結果：經上海證券交易所上市審核委員會於民國114年7月10日審議通過。

定穎投控說明，子公司本次申請上市案，尚須獲得中國證券監督管理委員會同意後方可實施。

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