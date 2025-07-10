英業達攜大同大學育才 「產碩專班」明年上路、再發最高20萬元獎學金
代工大廠英業達（2356）10日宣布，團隊為了培育更多具有專業潛力的科技人才，與大同大學強強聯手，共同簽署一份「人才交流培育合作意向書」，並啟動一系列專業的人才培育計劃，同時推出各種不同主題的校企合作。針對校內報名參與該計畫的學生，英業達除了提供一年最高20萬元的豐厚獎助學金，並實際給予研發實習計畫以及產碩專班的實習機會外，而等到這些手握專業技術的人才畢業後，也將提供至英業達任職的機會，十分吸睛。
據悉，英業達10日派出旗下人才暨管理中心副總林世彬，代表集團與大同大學簽署「人才交流培育合作意向書」，並預計在明年成立「產碩專班」，提供2名產碩專案學生補助，團隊也實際承諾至少雇用1名畢業生。而在「獎助學金」部分，符合條件的大學部學生一年可申請12萬、碩士生20萬，並於畢業後至英業達任職。另有「研發實習計畫」，同學們可於學習期間，同時至英業達擔任實習生，畢業後轉正或一年內回任，可獲回任獎金。
事實上，英業達集團常年深耕人才培育領域的布局，而近年團隊也都不斷的為合作大專院校提供為期一至二年的多項職務之實習名額，讓在校生在踏入職場前，搶先體驗與磨練。對此，林世彬直言，大同大學和英業達不僅「距離近」、在專業上也「高度的契合」，而團隊期盼透過提供「業師交流、人才培育」等很好的機會，也期盼雙方能夠憑藉「產學專班」、「實習計畫」等方針，加速實習效率，並讓同學畢業即就業，也讓企業獲得適合的人才。
大同大學校方10日除了與英業達簽署產學合作外，也攜手資策會進一步啟動產學合作，根據校方此次公布的合作內容，主要包含：成立「資策會授權考試中心」，推廣生成式AI教材暨認證。而提供獎助學金、研發實習計畫以及產碩專班實習。業界與學界交流合作，共同培育人才。對此，英業達強調，團隊期盼能藉由以上這些合作項目，成為同學們的職涯引路人。
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