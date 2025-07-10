遭質疑協助大陸發展晶片 崇越澄清「依法營運」：與陸企合作無涉違規

針對外界質疑崇越科技與中國企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國等指控，崇越科技今日發表聲明指出，包括崇越科技及其旗下子公司，所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。外界所稱「協助中國發展晶片」一說，並非事實，且無任何違反國際出口管制紀錄。

崇越指出，公司自成立以來，致力於提升台灣半導體產業鏈競爭力，長期服務台灣各大IC設計、晶圓製造與設備整合廠商，秉持誠信經營與企業社會責任原則。面對當前地緣政治與全球供應鏈調整的敏感時刻，本公司亦會持續與全球原廠及主管機關緊密合作，確保供應鏈透明、安全且合規。

對於任何不實指控，崇越呼籲外界勿以臆測與影射方式傷害企業聲譽，公司將持續以實際行動與誠信守法的經營原則，爭取社會各界的理解與支持。