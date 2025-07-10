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鴻海研究院發布 多模態軌跡預測模型ModeSeq新技術

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
人工智慧研究所栗永徽所長(右)帶領研究員徐銘鍵，出席2025年AI頂會CVPR發表自動駕駛領域最新研發成果 ModeSeq。圖／鴻海提供
人工智慧研究所栗永徽所長(右)帶領研究員徐銘鍵，出席2025年AI頂會CVPR發表自動駕駛領域最新研發成果 ModeSeq。圖／鴻海提供

鴻海集團今日宣布，鴻海研究院人工智慧研究所與香港城市大學合作成果再創佳績，提出ModeSeq模型，獲得電腦視覺與圖形辨識CVPR 2025（IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference）之收錄。

鴻海指出，研究團隊進一步精進、推出改良版模型 “Parallel ModeSeq參加2025年CVPR WAD workshop國際知名自動駕駛競賽Waymo Open Dataset (WOD) Challenge - Interaction Prediction挑戰賽，一舉獲得冠軍，在新加坡國立大學、不列顛哥倫比亞大學、向量人工智慧研究所、滑鐵盧大學以及喬治亞理工學院等參賽者中脫穎而出。

CVPR是人工智慧與計算機視覺領域最具有影響力的國際學術會議，每年吸引頂尖科技企業、研究機構以及學術界高手參與。鴻海研究院團隊已於今年 6月13日在會議上發表多模態軌跡預測模型ModeSeq。

該技術專注於多模態軌跡預測，解決過去方法對於預測多種可能軌跡的困難，在保持高性能的同時獲得多樣性的預測。 ModeSeq提出的方法，是使用順序模式建模並設計Early-Match-Take-All （EMTA）損失函數來增強多模態軌跡預測。

ModeSeq使用因式分解變換器（Factorized Transformers）進行場景編碼，並使用結合記憶變換器與因式分解變換器模組ModeSeq層的解碼器。

鴻海表示，鴻海研究院的ModeSeq模型已是連續第二年獲獎，它在2024年CVPR Waymo Motion Prediction Challenge獲得了全球第二名的佳績。經過持續優化之後， 下一代新模型Parallel ModeSeq參加今年CVPR workshop的Waymo Open Dataset (WOD) Challenge - Interaction Prediction 挑戰賽，一舉獲得冠軍。

本次研究，由鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽率領所內研究員，與香港城市大學汪建平教授團隊、美國卡內基梅隆大學研究人員共同合作完成，在Motion Prediction Benchmark測試中，mAP、soft mAP方面優於以往的方法，同時在minADE和minFDE指標上保持了可比的性能。

栗永徽表示，「我們研發的ModeSeq技術，能夠為自動駕駛車輛提供更準確、多樣化的交通參與者行為預測，直接提升決策系統的安全性，降低計算成本，並且具備獨特的模態外推（mode extrapolation）能力，能夠根據場景的不確定性程度動態調整預測的行為模式數量。此技術發表在CVPR，代表研究成果已達世界頂尖水準。」

鴻海 研究所 人工智慧

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