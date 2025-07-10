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大立光續搭鏡頭規格升級潮！「可變光圈」明年上陣 技術難度大突破

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，雖第二季遭遇匯損風暴，但繼日前提到有部分機器人相關鏡頭專案後，今日大立光執行長林恩平還釋出手機鏡頭規格升級、獲得新專案等利多，尤其取得「可變光圈」鏡頭專案、折疊手機與超薄手機鏡頭規格持續提升等，「明年會有可變光圈的case會出來」，林恩平說。

大立光持續聚焦高階鏡頭技術維持競爭優勢，林恩平指出，可變光圈技術涉及致動器精密調控、鏡頭設計同步優化，價格將優於現有中高階產品，並將參與部分零組件製造。

林恩平解釋，可變光圈技術難度在於：若只有一個固定光圈，光學設計上會有一個最佳設計值；但如果要做到四個不同光圈，就必須針對每一個光圈找到各自的最佳設計。然而這些不同光圈的最佳設計之間往往互相衝突，因此必須將它們疊合在一起，找到彼此之間的平衡點。但這樣一來，製造上可接受的誤差（buffer、公差）就會變得非常小，導致光學設計和製程調校（filer tuning）會變得非常困難。

也因此，明年大立光將開始出貨可變光圈相關專案，主要應用於旗艦手機主鏡頭，若市場反應良好，將下放至其他機型，雖然良率「比較挑戰」，但價格會「好一點」，有益提升ASP（平均銷售單價）。

今日法人也相當關注摺疊手機與超薄手機趨勢，林恩平指出，確實鏡頭設計的趨勢是愈變愈薄，這也更考驗製程和良率，讓鏡頭變得更難製造，當光學設計和製造難度大幅提升，理論上會帶動更高的ASP。

大立光目前有在出貨2億畫素以上之鏡頭，在變焦鏡頭部分，亦有小型專案放大倍數，從五倍增長到六倍、八倍甚至十倍以上趨勢。大立光在AR眼鏡，也取得一些新客戶；另外，下半年已開始出貨機器人鏡頭，雖然量能不大，但除日前提及的5P之外，還有新產品持續開發中。

手機鏡頭 大立光

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