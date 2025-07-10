否認涉中資合作！崇越發聲明澄清：營運合法、未違反出口規範
針對近日市場傳言指控崇越（5434）與中國大陸企業合作、疑似涉及出口敏感半導體材料至對岸市場等疑慮，公司10日發布聲明澄清，強調所有業務與投資皆遵循台灣法令與政策辦理，並未涉及任何違規或違反國際出口管制規定。
崇越指出，外界所謂「協助中國大陸發展晶片」的說法並非事實，公司自創立以來，長期深耕本土半導體產業，服務對象涵蓋台灣主要IC設計公司、晶圓代工廠及設備業者，一向秉持誠信經營與法規合規原則。
在當前地緣政治敏感及供應鏈重組的背景下，崇越表示，將持續與全球原廠夥伴及主管機關保持密切聯繫，確保業務往來透明、安全、符合規範。
公司也強調，對於任何未經查證的揣測與指控，呼籲外界勿任意影射，以免損及企業聲譽。崇越重申將以穩健經營與守法精神，持續爭取社會大眾的理解與支持。
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