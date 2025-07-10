遭質疑與陸企合作、出口敏感半導體材料 崇越聲明：無涉任何違規

針對外界質疑本公司與中國大陸企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國大陸等指控，崇越（5434）10日特此聲明：公司依法營運與中國大陸企業合作無涉任何違規。

崇越完整澄清如下：

崇越科技自成立以來，致力於提升台灣半導體產業鏈競爭力，長期服務台灣各大IC設計、晶圓製造與設備整合廠商，秉持誠信經營與企業社會責任原則。面對當前地緣政治與全球供應鏈調整的敏感時刻，公司亦會持續與全球原廠及主管機關緊密合作，確保供應鏈透明、安全且合規。

對於任何不實指控，公司呼籲外界勿以臆測與影射方式傷害企業聲譽。公司將持續以實際行動與誠信守法的經營原則，爭取社會各界的理解與支持。