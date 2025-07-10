快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

遭質疑與陸企合作、出口敏感半導體材料 崇越聲明：無涉任何違規

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

針對外界質疑本公司與中國大陸企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國大陸等指控，崇越（5434）10日特此聲明：公司依法營運與中國大陸企業合作無涉任何違規。

崇越完整澄清如下：

崇越科技及其旗下子公司，所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。外界所稱「協助中國發展晶片」一說，並非事實，且無任何違反國際出口管制紀錄。

崇越科技自成立以來，致力於提升台灣半導體產業鏈競爭力，長期服務台灣各大IC設計、晶圓製造與設備整合廠商，秉持誠信經營與企業社會責任原則。面對當前地緣政治與全球供應鏈調整的敏感時刻，公司亦會持續與全球原廠及主管機關緊密合作，確保供應鏈透明、安全且合規。

對於任何不實指控，公司呼籲外界勿以臆測與影射方式傷害企業聲譽。公司將持續以實際行動與誠信守法的經營原則，爭取社會各界的理解與支持。

崇越科技 半導體

延伸閱讀

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

李進良捲「黑心鳳凰」怒駁不實指控！ 彰化議長謝典林揭他私下為人

東部海岸風電捲土重來 黃建賓：恐從宜蘭一路插到台東

酸郭智輝爽賺紅錢是台灣經濟部長第一人 張斯綱：賴清德還要包庇？

相關新聞

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

群創（3481）10日回應關閉南科五廠傳言表示，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合...

再關閉南科五廠最晚明年中停產？群創：稍晚正式回應

群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創日前召開廠長會議...

否認涉中資合作！崇越發聲明澄清：營運合法、未違反出口規範

針對近日市場傳言指控崇越（5434）與中國大陸企業合作、疑似涉及出口敏感半導體材料至對岸市場等疑慮，公司10日發布聲明澄...

群創證實將關閉南科五廠 產能整併至其他工廠

群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，傳出日前召開廠長會議，宣布將關閉五廠，並將現有產品線分別轉移至竹南廠及南科三廠生產；最遲明年中停產。 對此，群創10日下午回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合市場變化與非面板業務比重提升、持續聚焦資源於具長期成長潛力之應用場域所做的安排，將有助於提升產能配置效益與整體營運彈性。

大立光續搭鏡頭規格升級潮！「可變光圈」明年上陣 技術難度大突破

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，雖第二季遭遇匯損風暴，但繼日前提到有部分機器人相關鏡頭專案後，今日大立光執行長林恩平還...

鴻海研究院發布多模態軌跡預測模型ModeSeq新技術

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院人工智慧研究所與香港城市大學合作成果，再創佳績，提出ModeS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。