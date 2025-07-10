群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

群創（3481）10日回應關閉南科五廠傳言表示，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合市場變化與非面板業務比重提升、持續聚焦資源於具長期成長潛力之應用場域所做的安排，將有助於提升產能配置效益與整體營運彈性。

群創強調，相關規劃皆已經審慎評估，並以不影響客戶需求為前提，協助客戶完成生產分流與重新認證作業，確保訂單供應不中斷、服務品質穩定。

對於相關工廠的後續處置，群創表示，將以公司長期發展為優先考量，綜合評估整體產能布局，並兼顧包括員工在內之各方利害關係人權益進行安排。如有進一步具體規劃，將依相關程序正式對外公告。