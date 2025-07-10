快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

立委憂國營事業背鍋 資安災難誰來扛

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委葛如鈞示警，數發部「雙憑證機制」存疑。圖／葛如鈞國會辦公室提供
立委葛如鈞示警，數發部「雙憑證機制」存疑。圖／葛如鈞國會辦公室提供

立委葛如鈞10日針對中華電（2412）董事長簡志誠召開記者會反擊資安質疑一事作出回應，他強調自己是中華電信16年的忠實用戶，也是一名關心資安、專業問政的立委。這次針對TLS憑證信任危機提出質疑，不是在搞對立，更不是在毀商譽，而是站在一位用戶、科技人與國會監督者的立場，希望政府正視問題。

中華電信董事長簡志誠在記者會中，將葛如鈞於記者會中模擬「刪除憑證」的示範，比喻為「自己把身份證燒掉」。

對此，葛如鈞說明，這次示範是與資安專家共同協作，能夠預判會發生的真實場景，關乎政府網站在主流瀏覽器更新後，是否會被標註為不安全。數發部說超前部署完成「雙憑證（雙證件）」機制，若中華電信發的身分證被燒掉了，TWCA發行的駕照就應該要能立刻補上，但結果完全無效。

葛如鈞指出，這個模擬不是虛構，而是真實呈現Mozilla火狐瀏覽器現在已經確認日期為2025年4月15日以後發行的中華電信憑證的都不再受信任，這影響用戶瀏覽可能被詐騙釣魚趁虛而入、受騙上當。現在有一半的政府部會網站還在用中華電信憑證，其中「交通部」和「農業部」使用的，甚至正是4月15日以後發行的中華電信憑證。

另外，對於簡志誠記者會提到，憑證的本質與資訊安全乃至國家安全問題無關，葛如鈞認為，Google全球「資安團隊」提出的問題，怎麼會不是「資安問題」呢？賴清德總統曾說「資安即是國安」，因此資安問題，就應該受到國安程度的重視。

葛如鈞重申，此次事件的主責機關應是數發部，數發部不僅監管不力、未善盡憑證政策之指導責任，更在出事之後急於卸責，甚至有人員私下表示信任憑證無法可管、無法可罰，讓整起事件從一個可預防處理的技術問題，演變為國際關注的資安危機，而且一再有瀏覽器出來宣告不信任，之後可能還有更多。

葛如鈞表示，數發部若能及早盤點憑證部署情況、建立真正能夠雙憑證自動切換的雙鏈憑證系統，並協助各部會與公私單位完成轉換，就不會「信任崩壞」。核心問題並不是單一憑證技術問題，而是政府是否具備面對資訊風險的問責與治理能力。

資安 數發部 中華電信

延伸閱讀

中華電董事長：99.9％政府網站憑證更新 無涉國安資安

駁藍委說法不實 中華電董座：只是不能發憑證 扯國安扯太遠

立委示警資安不存、國安何在？ 數發部「雙憑證機制」存疑

Firefox也撤中華電信憑證信任 葛如鈞憂台灣淪詐騙之島

相關新聞

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

群創（3481）10日回應關閉南科五廠傳言表示，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合...

再關閉南科五廠最晚明年中停產？群創：稍晚正式回應

群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創日前召開廠長會議...

鴻海研究院發布多模態軌跡預測模型ModeSeq新技術

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院人工智慧研究所與香港城市大學合作成果，再創佳績，提出ModeS...

中華電董事長：99.9％政府網站憑證更新 無涉國安資安

針對國民黨立委葛如鈞抨擊中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任，中華電信董事長簡志誠今天召開記者...

聯想推出搭載RTX 50筆電陣容 新一代Legion與LOQ電競系列在台上市

繼年初於CES 2025展示全新電競產品藍圖，聯想（Lenovo）宣布旗下多款搭載 NVIDIA GeForce RTX...

立委示警資安不存、國安何在？ 數發部「雙憑證機制」存疑

立委葛如鈞10日召開記者會，直指數位發展部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。