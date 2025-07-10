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再關閉南科五廠最晚明年中停產？群創：稍晚正式回應
群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創日前召開廠長會議，宣布將關閉五廠，並將現有產品線分別轉移至竹南廠及南科三廠生產；最遲明年中停產。
對於關閉南科五廠的傳言再起，群創發言體系表示，公司稍晚會發布正式回應。
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