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三星折疊機Galaxy Z Fold7、Flip7搶市 預購活動正式開跑

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
圖為南韓首爾三星專賣店內，一名顧客使用Galaxy Z Fold7的狀況。圖／法新社
圖為南韓首爾三星專賣店內，一名顧客使用Galaxy Z Fold7的狀況。圖／法新社

台灣三星電子10日宣布，Galaxy Z Fold7︱Galaxy Z Flip7旗艦摺疊系列與Galaxy Watch8系列正式在台預購。以纖巧洗鍊的設計，結合無縫直覺的AI功能，打造Galaxy迄今最輕薄、智慧的AI生態圈，全面升級行動體驗。

預購時間為7月10日12:00起至7月24日23:59止，至各大指定通路預購，名額有限額滿為止，於全台指定通路預購Galaxy Z Fold7︱Z Flip7旗艦摺疊256GB版本，享容量升級至512GB版本，加購指定穿戴裝置享最高8折優惠，預購註冊並登入Galaxy Store，可領取限量最高Galaxy Store NT$600禮物卡乙張。

此外，預購並於三星智慧館或線上投保全星守護螢幕意外損失保險一年期，最高可享悠遊卡加值金回饋NT$1,650；預購並於三星智慧館投保Samsung Care+｜ Samsung Care+ Lite，最高可享首4個月保費優惠。預購登錄抽Samsung Wallet悠遊卡加值金最高NT$10,000。原iOS用戶換機可享有跨系統LINE資料無痛移轉服務。

三星電子 Z Flip Samsung Galaxy Z Fold

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