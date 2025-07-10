Switch 2在台開賣 鐵粉於展碁任天堂商品旗艦店排隊搶購
任天堂最新家用遊戲主機Switch 2 10日正式在台開賣，台灣代理商展碁國際（6776）10日凌晨於旗下Weblink任天堂授權商品旗艦店台北、台中店舉行凌晨首購提貨活動，吸引大批任天堂鐵粉排隊，搶在第一時間入手Switch 2，隨著新機開賣，有望帶動展碁下半年業績增長。
展碁舉行零時差擁抱Nintendo Switch 2活動，該活動必須先於7月1日至7月8日至Weblink任天堂授權商品旗艦店於門市完成預先結帳，並於10日凌晨於Lalaport台中北館、Lalaport台北南港店現場快閃取貨。
該活動享有限量首賣組合，包含Nintendo Switch 2 + 《瑪利歐賽車世界》遊戲，同時還享有Nintendo Switch 2鑰匙圈、Nintendo Switch 2帆布肩背包及瑪利歐三折傘（凌晨提貨限定）等三重好禮。
針對新機銷售展望，展碁董事長陳俊聖先前指出，展碁下半年動能不是只有任天堂相關業務，但光是任天堂就有很好的表現。
展碁與任天堂合作超過15年，除了銷售硬體遊戲主機之外，亦有販售任天堂遊戲。展碁並於2023年在台中大型購物中心LaLaport開設中部第一間「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，第二間任天堂授權商品旗艦店日前在台北南港LaLaport開幕。
在基本面部分，展碁今年6月營收22.96億元，月增13.46%、年增6.6%。第2季營收64.17億元，季減1.16%、年增6.45%；累計展碁上半年營收達129.1億元、年增11.89%。
法人看好，隨著步入下半年消費性產品旺季，加上任天堂新機開賣，展碁今年下半年營運將優於上半年。
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