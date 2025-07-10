AI智慧眼鏡強勢來襲！2030年銷量上看8千萬副
生成式AI所帶動的市場需求規模，將自2026年起加速超越企業資本支出，同時帶來新興智慧裝置商機，保德信指出，隨著各家科技龍頭大廠競相推出AI智慧眼鏡，且穿戴的舒適度、外觀等持續改良，2025年有機會成為AI智慧眼鏡爆發元年。
PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，AI智慧眼鏡滲透率有望複製智慧手錶成長模式，甚至整體市場更為龐大，因為智慧手錶只取代部分傳統手錶、延伸手機生態，而AI眼鏡則有機會同時取代傳統光學眼鏡、承接智慧助理與輕量顯示需求，並且有機會成為手機替代平台。
常李奕翰指出，根據券商統計，2024年全球AI眼鏡銷售量已達200萬副，進入2025年業者有望持續積極布局探索AI智慧眼鏡領域，推動2025全年全球出貨量進一步成長至400萬副。
而進入2030年，在AI+AR技術可望成熟相互搭配之下，智慧眼鏡將進入高速發展期，根據預估，2030年全球AI智慧眼鏡出貨量可望成長至8,000萬副，整體2023年至2030年的年複合成長率將高達134%。
觀察目前AI眼鏡前三年的滲透率表現與智慧手錶趨勢相同，常李奕翰分析，AI眼鏡自2023年至今的滲透率從0.1%上升至0.8%，智慧手錶自2012年至2014年同樣從0.1%成長至0.8%，不過在接下來的10年，智慧手錶的整體滲透率從0.8%大幅躍升至22.4%，總計10年銷量複合成長率達39%之多。
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