快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

AI智慧眼鏡強勢來襲！2030年銷量上看8千萬副

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

生成式AI所帶動的市場需求規模，將自2026年起加速超越企業資本支出，同時帶來新興智慧裝置商機，保德信指出，隨著各家科技龍頭大廠競相推出AI智慧眼鏡，且穿戴的舒適度、外觀等持續改良，2025年有機會成為AI智慧眼鏡爆發元年。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，AI智慧眼鏡滲透率有望複製智慧手錶成長模式，甚至整體市場更為龐大，因為智慧手錶只取代部分傳統手錶、延伸手機生態，而AI眼鏡則有機會同時取代傳統光學眼鏡、承接智慧助理與輕量顯示需求，並且有機會成為手機替代平台。

常李奕翰指出，根據券商統計，2024年全球AI眼鏡銷售量已達200萬副，進入2025年業者有望持續積極布局探索AI智慧眼鏡領域，推動2025全年全球出貨量進一步成長至400萬副。

而進入2030年，在AI+AR技術可望成熟相互搭配之下，智慧眼鏡將進入高速發展期，根據預估，2030年全球AI智慧眼鏡出貨量可望成長至8,000萬副，整體2023年至2030年的年複合成長率將高達134%。

觀察目前AI眼鏡前三年的滲透率表現與智慧手錶趨勢相同，常李奕翰分析，AI眼鏡自2023年至今的滲透率從0.1%上升至0.8%，智慧手錶自2012年至2014年同樣從0.1%成長至0.8%，不過在接下來的10年，智慧手錶的整體滲透率從0.8%大幅躍升至22.4%，總計10年銷量複合成長率達39%之多。

智慧眼鏡 AI

延伸閱讀

三星發表Galaxy Watch8系列 新增「血管負荷」功能助全方位健康管理

中華電信開賣 MagiWatch 兒童智慧手錶 採聯發科晶片

元宇宙已死？祖克柏「年薪1億美元」搶人 Meta打造「超智慧」夢幻團隊

姆巴佩加持！Oakley Meta AI智慧眼鏡掀運動科技潮流

相關新聞

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

群創（3481）10日回應關閉南科五廠傳言表示，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠，為配合...

再關閉南科五廠最晚明年中停產？群創：稍晚正式回應

群創（3481）繼關閉南科四廠並於2024年出售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創日前召開廠長會議...

鴻海研究院發布多模態軌跡預測模型ModeSeq新技術

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院人工智慧研究所與香港城市大學合作成果，再創佳績，提出ModeS...

中華電董事長：99.9％政府網站憑證更新 無涉國安資安

針對國民黨立委葛如鈞抨擊中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任，中華電信董事長簡志誠今天召開記者...

聯想推出搭載RTX 50筆電陣容 新一代Legion與LOQ電競系列在台上市

繼年初於CES 2025展示全新電競產品藍圖，聯想（Lenovo）宣布旗下多款搭載 NVIDIA GeForce RTX...

立委示警資安不存、國安何在？ 數發部「雙憑證機制」存疑

立委葛如鈞10日召開記者會，直指數位發展部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。