思科調查：77％台灣企業認為現有資料中心不夠支援AI
網通大廠思科（Cisco）今天在台灣舉辦生態創新峰會，並發布2025全球網路趨勢調查，其中針對台灣企業的調查顯示，77%的台灣企業坦言現有資料中心仍難以全面支援人工智慧（AI）需求，原因在於缺乏基本的電力、高度可靠性及低延遲的資料中心環境。
根據調查結果，92%的台灣企業計劃擴充本地或雲端運算容量，或轉向混合雲（結合公有雲和私有雲）模式。
調查也指出，99%的台灣企業認為AI自動化網路將是未來成長的關鍵，但目前僅35%企業實際部署相關智慧網路功能，例如網路分段、可視性與控管能力。
此外，有79%的台灣企業曾遭遇重大網路中斷事件，主要原因包括網路攻擊、流量壅塞與設定錯誤。
思科台灣總經理林岳田出席媒體交流會表示，現今及未來的資料中心，將因為AI需求而大幅不同，須滿足高效能、低延遲等多元需求，並涵蓋未來工作場所的AI應用，同時兼具安全性。
林岳田也把網路比喻為馬路，不再只是基礎設施，而是承載更多資訊，還需要提升「交通安全」。
他強調，隨著AI和數位轉型的加速，台灣企業正面臨日益複雜的挑戰，包括如何有效應用AI推動創新，同時加強網路安全，應對來自網路攻擊和配置錯誤的風險。現代化網路能提升企業業務韌性、強化安全防護，幫助企業在數位轉型過程中保持競爭力。
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