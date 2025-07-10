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聯想推出搭載RTX 50筆電陣容 新一代Legion與LOQ電競系列在台上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Lenovo宣布旗下多款搭載NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡的電競筆電正式在台上市。聯想／提供
Lenovo宣布旗下多款搭載NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡的電競筆電正式在台上市。聯想／提供

繼年初於CES 2025展示全新電競產品藍圖，聯想（Lenovo）宣布旗下多款搭載 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的電競筆電正式在台上市，全面升級效能表現與遊戲體驗。新品包括 Legion Pro 5i、Legion 7i、Legion 5 系列，以及 LOQ 系列，搭載最新 Intel Core Ultra 或 AMD Ryzen 處理器，結合卓越Coldfront Hyper散熱系統、Lenovo AI Engine+與遊戲軟體解決方案Legion Space，全面滿足從專業電競玩家、學習與創作族群，到首次入門遊戲市場的使用需求。

新一代Legion Pro 5i電競筆電，專為追求極致效能的高階玩家所設計，搭載 Intel Core Ultra 9 HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，無論是畫面複雜的RPG大作，還是需要反應即時的競技對戰，皆能保持流暢效能。

針對追求全效筆記型電腦的大學生玩家，全新Lenovo Legion 5i與Legion 5機身輕薄程度較前代提升 13%，可輕鬆收納於背包中，日蝕黑金屬 A 面機殼則能在戶外環境中提供堅實保護。除了Intel Core Ultra 9 275HX 處理器，亦有AMD Ryzen AI 7 350 處理器選擇，不論是週末暢玩3A大作，或在通勤途中編輯報告與影片剪輯，輕鬆兼顧娛樂與學習效率。

全新Lenovo LOQ 系列延續Legion系列的效能基因，專為首次踏入電競世界的新手玩家打造。無論是受同儕影響而開始接觸遊戲，或是在校園中尋找第一台具備遊戲實力的筆記型電腦，LOQ 都是兼具高性價比與卓越效能的理想入門首選。LOQ 17IRX10最高搭載Intel Core i7-14700HX處理器，可選配NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡，滿足主流 3A 遊戲與學習。

Intel 處理器 電競筆電

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