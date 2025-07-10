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台灣第一家！明基佳世達集團通過ISO 20121:2024新版條文

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
明基佳世達集團COMPUTEX展會成功獲得ISO新版條文20121：2024驗證。右起為佳世達智能方案事業群總經理曾文興、BSI英國標準協會台灣分公司行銷部協理簡慧伶、明基電通總經理黃原福、優樂地永續董事長朱竹元。佳世達／提供
明基佳世達集團COMPUTEX展會成功獲得ISO新版條文20121：2024驗證。右起為佳世達智能方案事業群總經理曾文興、BSI英國標準協會台灣分公司行銷部協理簡慧伶、明基電通總經理黃原福、優樂地永續董事長朱竹元。佳世達／提供

明基佳世達集團綠色展會全面升級，於2025年台北國際電腦展COMPUTEX展覽盛會中，遵循國際ISO 20121:2024新版永續性活動管理系統，設定22項ESG永續目標，在展會後全數達標並通過第三方專業驗證。不僅成為台灣第一家通過ISO 20121:2024的集團，也達成全球唯一連續三年在COMPUTEX通過ISO 20121驗證的紀錄。

為避免大型展會活動帶來大量一次性廢棄物，明基佳世達集團以「共創共好 永續抵佳」的精神策展，2024年已打造減碳15%的零廢棄展會，2025年全面提升，從源頭設計到再利用，100%選用可循環建材，攤位大一倍卻可比去年減碳三成，積極應對氣候變遷。展後也把建材運回展覽設計商光洋波斯特的永續基地，並將於9月亞太永續博覽會再利用，落實永續傳承精神。

明基佳世達集團總經理黃漢州表示，COMPUTEX作為全球指標科技盛會，今年集結旗下23家企業展現AI創新實力、協助客戶邁向綠色轉型。集團也率先導入新版「ISO 20121 : 2024永續性活動管理系統」，將氣候變遷的緩解與調適策略、AI防詐、智慧醫療等應用納入展會策劃，落實數位責任、多元共融、責任採購與供應鏈共好。作為全台首家通過新版驗證的企業，明基佳世達將持續深化永續行動，攜手夥伴打造綠色價值鏈，共創永續新篇。

為確保展場設計零廢棄，明基佳世達集團一路從2023年的3R低碳設計、2024年碳排減少15%，到今年2025綠色展會3.0全面提升，透過選用100%可循環建材、增加租賃設備等行動，依據工研院碳排放估算，今年BenQ攤位面積雖然大一倍，但裝潢與用電產生之碳排量對比2024年減少逾三成，積極實踐低碳零廢的綠色展會。

另一方面，為讓建材在展會後仍具使用價值，明基佳世達集團已在展後將展場裝置運回展覽設計商的永續基地，進行拆解與重組。部分建材將於9月亞太永續博覽會再利用，具體落實從源頭設計、後端回收到跨場域重複使用的永續傳承精神，留下可查證的行動紀錄與效益，創造循環經濟價值。

2025年為因應新版ISO條文，在三大領域皆有進一步強化並延續過往規劃，今年制定22項目標全數達標，持續推動的目標包含環境面—展場設計碳盤查、90%文宣無紙化、100%使用循環餐具；社會面—整合23家集團大艦隊夥伴展示超過50%的AI綠色智慧解決方案、提供綠色商旅指南及回收展場材料製作企業禮品；治理面—在地採購100%純素餐盒、90%採購在地禮贈品與80%採購台灣在地建材等。從展前開始實踐綠色展會，攜手客戶、集團夥伴、教育基金會與校園、社福團體和供應商一同推動永續行動，持續發揮影響力至展後。

今年的創新目標包括環境面選用100%可循環利用建材應對氣候變遷；社會面舉辦校園巡迴永續展會演講、培養學生永續素養教育、應台北市電腦公會之邀，分享展會循環設計，促進參展商與會展業者等利害關係人參與永續行動，以及展示數位責任解決方案如金融打詐和醫院資源管理，並在展期直播AI講座擴大受眾，實踐數位平權；治理面重視責任採購，優先選擇重視社會責任的B型企業、NGO和社創組織等在地供應商，創造在地商機與展會活動共好。

明基佳世達集團持續擴散永續影響力，在COMPUTEX展會更號召30家永續夥伴共同響應本次ISO 20121:2024永續行動。其中明基佳世達集團企業包括：明基電通、佳世達科技（2352）、羅昇企業（8374）、達昇能源、其陽科技（3564）、明泰科技（3380）、維田科技（6570）、眾福科技（3168）、友通資訊（2397）、鈺緯科技（4153）、浚鴻數據開發、典通、八維智能、尚承科技、聚上雲、智通聯網、德鴻科技、仲琦科技（2419）、邁達特（6112）、逐鹿數位、達宣智慧、拍檔科技（3097）和星益欣。

還有更多永續夥伴包括：光洋波斯特、厚策思維、青瓢、杯特、印花樂、奉茶行動和優樂地永續，共同整合AI商機，共創永續新契機。

佳世達 明基

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