國安局揭中製App個資風險！熱門關鍵字為何有韓國追星App？

你每天使用的手機App，真的安全嗎？資安風險無所不在，近期不僅我國國安局對多款中國製App發出嚴重警示，連廣受K-Pop粉絲喜愛的韓國追星App也因合作案爆出爭議，讓個人資料外洩的疑慮再次浮上檯面。究竟我們的數位足跡正曝露在什麼樣的風險中？又該如何自保呢？跟著《網路溫度計DailyView》一探究竟吧！

國安局點名五大中製App資安疑慮 揭個資外洩風險

翻攝FB／數位發展部moda（Ministry of Digital Affairs）

近年來，國際社會對中國製「行動裝置應用程式」（App）的資安疑慮從未間斷，多國政府與研究機構紛紛公開示警，擔憂用戶的資通訊安全面臨嚴重曝險。為避免我國國民個資遭不當竊取，國安局依據《國家情報工作法》規定，在蒐集各國資安調查報告後，與法務部調查局、警政署刑事局等單位協同合作，針對數款國人常用的中製App進行了嚴格抽檢。國安局警示，包含「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等5款應用程式，普遍存在過度蒐集個資、可定位、辨識臉部特徵等高度資安風險。

小紅書違規最嚴重！未來入境中國可能被識別？

翻攝內政部警政署刑事警察局

內政部資訊服務司長黃國裕進一步指出，整體檢測結果顯示，抽驗的5款中製App普遍存在資安問題，超出了一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。尤其「小紅書」在15項檢測指標中，更是全部驗出違規情形，狀況最為嚴重。「微博」與「抖音」有13項違規，「微信」有10項，而「百度雲盤」則有9項違規。這些違規樣態涵蓋：

1、廣泛蒐集個人敏感資訊：包含臉部資訊、截圖、剪貼簿、通訊錄及定位等；黃國裕司長說明，例如小紅書、抖音等App只要在使用期間，就會自動蒐集用戶所在地位置，透過白天與晚上使用時間長短，即可得知用戶的上班地點、住址，甚至可取得用戶通訊錄等資訊。

2、擷取系統資訊：蒐集用戶程式清單、設備參數等。

3、掌握生物特徵：使用者臉部資訊可能遭App刻意蒐集建檔；黃國裕特別提到，小紅書即使下載過沒在用，還是可以隨時掌握用戶資料，甚至記住用戶臉部特徵，未來入境中國可能可被辨識出來。

4、數據回傳與分享：所有抽驗App均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共依照《網路安全法》及《國家情報法》規定，可合法要求企業將用戶資料與數據提供給其國安、公安及情工部門，恐使國人個資面臨被特定單位掌蒐及運用的風險。

面對這些對國安危害甚鉅的App，內政部長劉世芳表示，已要求內政部同仁全面刪除手機中的相關應用程式，並已在部務會報中要求各單位轉達，展現政府內部嚴肅應對的決心。

黃國裕也提醒民眾，即使將App解除安裝、卸載，仍有可能有反制作為，例如殘留程式碼跟資料。他建議民眾還是要回原廠或是代理商協助，恢復手機原廠設定，才能從最根本移除潛藏程式碼，確保資安無虞。

韓國追星App爆中方合作 個資遷移引粉絲恐慌

翻攝Lysn

當國人對中製App的資安警覺逐漸提高之際，一款韓國App「Lysn」（粉絲暱稱「泡泡」或「Bubble」），近期也因一項合作計畫引發了廣泛的資安疑慮。

Lysn主打創造出讓粉絲與偶像實現一對一聊天的空間，只需要付費即可獲得藝人日常生活的點滴分享，深受K-Pop粉絲喜愛。根據Lysn官方公告，自2025年6月30日起，其DearU bubble服務將與QQ Music上線的DearU bubble服務合併營運。這項合作旨在讓中國本土粉絲能夠在不需「翻牆」的情況下，透過QQ Music平台使用泡泡功能。然而，此舉隨之而來的是Lysn更新了新的使用要求，即用戶必須同意將個人資訊遷移到國外。

公告中明確指出，需遷移的個人資訊項目為「藝人選擇回覆的訊息」，而這項同意是必選項目，部分用戶回覆的訊息將遷移至中國騰訊音樂娛樂 (TME) 的個人資訊項目中。這代表著，即使是原Lysn的用戶，其部分數據也將因合併營運而與中國平台共享，而用戶若不選擇同意將無法繼續使用相關服務。

Lysn合作爭議掀退訂潮 粉絲力挺偶像有底線

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

消息一出，立刻在台灣粉絲圈中敲響警鐘。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「Lysn」在近一個月（6/8～7/7）的熱門關鍵字包括「擔心、個資、隱私權、騰訊、退訂潮」等。不少粉絲強烈表達了取消訂閱的意願，認為此舉無異於將個人資訊洩漏出去，「如果你被搬過去一定不止訊息，中國公司的資訊一定是整包的」、「忍痛退訂」、「堅定表示退訂，不會因為偶像而失去自己的尊嚴甚至國格」、「掙扎後退訂了⋯ 別的方式還是可以繼續支持aespa和Winter」、「沒同意直接退訂了」。

雖然也有部分用戶認為反應過激，「花那麼多錢就只為了拿到你那區區幾個人的個資嗎」、「其實各種軟體都會蒐集使用者個資啦」、「我是不在意啦，反正我也沒什麼資料」、「平常用小紅書抖音微博這些都沒看你怕」；但對於注重個人隱私與資訊安全的用戶而言，將個人數據遷移至受中國法律管轄的伺服器，無疑是一大隱憂。

手機App資安防護術！保護個人隱私你該知道這兩點

無論是國安局警示的中製App，還是因合作關係引發爭議的國際App，都再次提醒我們，在數位時代，個人資安意識的重要性。當App要求不合理權限、數據傳輸至高風險地區、或背後存在可能受國家情報法規定的企業時，我們都應提高警覺。

國安局、調查局及刑事局的聯合驗測結果，明確指出這些普遍存在的資安風險。因此，為保護您的個人隱私、通訊內容甚至是企業營業秘密等相關資訊，《網路溫度計DailyView》提醒大家：

• 提高警覺，慎選App：建議國人提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的中製App，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。

• 徹底清除程式碼：即使將App解除安裝、卸載，還是有可能殘留程式碼與資料，建議民眾還是要回原廠或是代理商，恢復手機原廠設定，從最根本移除才能比較安全。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月8日至2025年7月7日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Lysn』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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