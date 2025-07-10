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中華電董事長：99.9％政府網站憑證更新 無涉國安資安

中央社／ 台北10日電
中華電信董事長簡志誠今天表示，中華電信發的網站憑證持續有效，每一張憑證的有效期是1年，只要是中華電信7月31日以前發的憑證，在明年7月30日到期前都持續有效。聯合報記者馬瑞璿／攝影
中華電信董事長簡志誠今天表示，中華電信發的網站憑證持續有效，每一張憑證的有效期是1年，只要是中華電信7月31日以前發的憑證，在明年7月30日到期前都持續有效。聯合報記者馬瑞璿／攝影

針對國民黨立委葛如鈞抨擊中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任，中華電信董事長簡志誠今天召開記者會強調，中華電憑證不會過了7月31日就失效，1萬1800多個政府網站已完成憑證更新或轉換為雙憑證的比率達到99.9%，「扯到國安議題太遠」。

國民黨立委葛如鈞今天說，Google Chrome宣布不再信任中華電信頒發的TLS憑證後，數發部稱會超前部署；經實測仍有14部會使用中華電信憑證，且沒設定自動切換雙憑證機制，連數發部本身都未落實，根本是超前卸責的世紀大騙局，葛如鈞還批評，資安不存，國安何在。

針對葛如鈞記者會內容，中華電董事長簡志誠中午召開臨時記者會，親上火線回應，他表示，本來應該還在忙救災，但早上聽到不實和曲解的訊息，中華電是務實的公司，員工競競業業，身為中華電信大家長，有必要向民眾釐清訊息。

簡志誠提出3點聲明指出，第一，中華電信發出憑證都是持續有效，不會過了7月31日就無效；其次，憑證是合法身分證，這個事件本身無涉資安乃至國安；第三，Mozilla的憑證更新是全球政策，希望早期憑證中心在2025年4月15日前要更新，中華電是其中一個，所以也配合，中華電2019年憑證本來就持續在發，Mozilla也沒有取消，中華電憑證也還在發，訊息遭到曲解。

對於葛如鈞提到，行政院所屬31個部會中，仍有14個部會使用中華電信憑證，就連交通部、農業部甚至數發部，都還在繼續使用中華電信憑證，根本沒有設定好「自動切換」雙憑證備援機制。

簡志誠強調，這是不實資訊，都已經啟動更新或雙憑證機制，使用中華電憑證的1萬1800多個政府網站，已完成憑證更新或轉換為雙憑證的比率達到99.9%，只剩下7個政府網站還在申請。

他表示，立委的示範是把中華電信的憑證刪除，刪除當然沒有憑證，中華電發的憑證是持續有效，「自己刪除憑證，就等於是燒了自己的身分證」。

簡志誠強調，發憑證就好像合法身分證，是一個商業機制，全球有67家，台灣有2家，無涉政府與相關單位，台灣網站有39.6萬站，每一個都要申請憑證，中華只負責2000多站商業網站，客戶逐一聯絡，有超過9成處理完成，另外1成還在處理中，政府有1萬多家，但已經處理99.9%，整體而言，「扯到國安議題真的有點太遠了」。

Google 中華電信 國安 資安

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