2030年前引入3家國際星系落地 國科會：任何業者都有機會

國家科學及技術委員會10日於行政院會報告「次世代通訊科技發展方案」。國科會說明，衛星通訊、6G、陸海空整合網路等次世代通訊技術，是驅動未來智慧社會、數位經濟與國家安全的核心動能，台灣必須提前布局，強化自主通訊技術與系統整合能力，攜手產官學研共創完整生態體系，擴大我國在國際通訊供應鏈中的戰略地位。

國科會指出，我國在半導體、IC設計、通訊模組等領域具有深厚基礎，透過本方案，將聚焦在3大主軸策略推進，首先是，促進關鍵應用服務落地，協助通訊技術與各行業應用整合，落實遠距醫療、智慧交通、海洋通訊等場域，推動通訊普及，縮減數位落差。

其次，建構實驗網，加速技術研發與試煉，透過衛星地面設備實驗網、6G模擬網、測試驗證平台等建置，加速我國通訊產品商用化進程，並強化廠商研發能量；第三，強化產業生態系跨部門協作，結合國科會、數位部、經濟部、教育部、通傳會、國家太空中心等力量，協助業者切入服務商規格與國際標準，從通訊晶片、射頻模組、終端設備到系統整合，打造從研發到市場的完整鏈結。

全球衛星經濟規模預期將於2040年突破1兆美元，次世代通訊技術不僅是通訊產業的未來，更是促進國土安全、生活福祉與數位轉型的基石。我國應持續推動與美、日、歐等民主國家的技術合作與標準對接，打造可信任、去風險的民主供應鏈，強化在非紅色供應鏈扮演關鍵角色。

國科會副主委林法正表示，此次計劃主要是從科技預算來的，匯集各部會的相關預算，主要是就是希望能夠協助台灣廠商能夠打入國際的供應鏈，此次重點也是希望能在2030年前引進三個國際星系來台落地，目前有很多國際業者都有興趣，包括One Web、Telesat等都是，至於外界關注的Starlink是否也有望來台落地，目前都是不排斥，歡迎所有業者都可以來。

林法正強調，目前台灣很多業者都已經成為國際星系的零組件供應商，但如果又靠台灣自己發射高密度低軌衛星的做法也不太實際，因此才會希望透過與國際供應鏈合作，盼藉此能夠打造台灣自己的供應鏈體系，並且能讓台灣也在未來國際通訊供應鏈中占據關鍵地位。

國科會將協調相關部會，整合科技、產業與社會發展目標，特別是在離島通訊、智慧基礎建設等國家級需求上，優先落地應用成果。同時，鼓勵各界投入人才培育、標準制定與前瞻研究，積極發展臺灣自主通訊能力，強化我國產業國際競爭力。政府會善用場域資源與國際合作機制，加速我國通訊產業融入全球網絡，讓臺灣在自由民主價值下，成為全球最值得信賴的次世代通訊合作夥伴。