快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

2030年前引入3家國際星系落地 國科會：任何業者都有機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國家科學及技術委員會10日於行政院會報告「次世代通訊科技發展方案」。國科會說明，衛星通訊、6G、陸海空整合網路等次世代通訊技術，是驅動未來智慧社會、數位經濟與國家安全的核心動能，台灣必須提前布局，強化自主通訊技術與系統整合能力，攜手產官學研共創完整生態體系，擴大我國在國際通訊供應鏈中的戰略地位。

國科會指出，我國在半導體、IC設計、通訊模組等領域具有深厚基礎，透過本方案，將聚焦在3大主軸策略推進，首先是，促進關鍵應用服務落地，協助通訊技術與各行業應用整合，落實遠距醫療、智慧交通、海洋通訊等場域，推動通訊普及，縮減數位落差。

其次，建構實驗網，加速技術研發與試煉，透過衛星地面設備實驗網、6G模擬網、測試驗證平台等建置，加速我國通訊產品商用化進程，並強化廠商研發能量；第三，強化產業生態系跨部門協作，結合國科會、數位部、經濟部、教育部、通傳會、國家太空中心等力量，協助業者切入服務商規格與國際標準，從通訊晶片、射頻模組、終端設備到系統整合，打造從研發到市場的完整鏈結。

全球衛星經濟規模預期將於2040年突破1兆美元，次世代通訊技術不僅是通訊產業的未來，更是促進國土安全、生活福祉與數位轉型的基石。我國應持續推動與美、日、歐等民主國家的技術合作與標準對接，打造可信任、去風險的民主供應鏈，強化在非紅色供應鏈扮演關鍵角色。

國科會副主委林法正表示，此次計劃主要是從科技預算來的，匯集各部會的相關預算，主要是就是希望能夠協助台灣廠商能夠打入國際的供應鏈，此次重點也是希望能在2030年前引進三個國際星系來台落地，目前有很多國際業者都有興趣，包括One Web、Telesat等都是，至於外界關注的Starlink是否也有望來台落地，目前都是不排斥，歡迎所有業者都可以來。

林法正強調，目前台灣很多業者都已經成為國際星系的零組件供應商，但如果又靠台灣自己發射高密度低軌衛星的做法也不太實際，因此才會希望透過與國際供應鏈合作，盼藉此能夠打造台灣自己的供應鏈體系，並且能讓台灣也在未來國際通訊供應鏈中占據關鍵地位。

國科會將協調相關部會，整合科技、產業與社會發展目標，特別是在離島通訊、智慧基礎建設等國家級需求上，優先落地應用成果。同時，鼓勵各界投入人才培育、標準制定與前瞻研究，積極發展臺灣自主通訊能力，強化我國產業國際競爭力。政府會善用場域資源與國際合作機制，加速我國通訊產業融入全球網絡，讓臺灣在自由民主價值下，成為全球最值得信賴的次世代通訊合作夥伴。

6G 星系 生態

延伸閱讀

避免汙染環境 環境部：災後太陽光電板應妥善清除處理

台南七股頂山里手機斷訊 民代協調低軌衛星車支援

望穿秋水！Mazda次世代CX-5 7/10發表確認！

BTC會議8月25日登場 聚焦半導體、AI生醫產業

相關新聞

張忠謀94歲生日…台積電送大禮！5.62億元股息入袋

台積電（2330）10日發放股息，適逢創辦人張忠謀94歲生日， 若以張忠謀在2018年退休前持股1.25億股計算，退休後...

立委示警資安不存、國安何在？ 數發部「雙憑證機制」存疑

立委葛如鈞10日召開記者會，直指數位發展部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態...

台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局

6G次世代通訊商機夯，也為全球企業創造出源源不斷的新商機，而包括台系代工大廠仁寶（2324）、聯發科（2454）在內的多...

布局AI ASIC 研調：聯發科採取「由邊緣走向雲端」的發展策略

DIGITIMES觀察，聯發科（2454）因應全球智慧型手機市場成長趨緩，正加速推動業務轉型，積極切入雲端AI基礎設施領...

三星Galaxy Z Fold7與S25 同步搭載高通Snapdragon 8 Elite晶片

高通技術公司今日宣布，專為Galaxy設計的Snapdragon 8 Elite行動平台將驅動全球三星Galaxy Z ...

美將在月底發布半導體關稅稅率 業界面臨「三殺日」

美國商務部長盧特尼克8日表示，將在7月底或8月1日發布半導體關稅稅率決定。半導體業認為，雖然台廠直接銷美比重很低，仍擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。