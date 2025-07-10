張忠謀94歲生日…台積電送大禮！5.62億元股息入袋

台積電（2330）10日發放股息，適逢創辦人張忠謀94歲生日， 若以張忠謀在2018年退休前持股1.25億股計算，退休後都未處分持股的話，將可入袋5.625億元的股息；台積電早盤以1,095元開高後一度衝達1,100元。

台積電去年第4季配發4.5元現金股利，已在6月12日除息且已填息完成，合計將發放1,166.97億元的股息，且在10日發放給股東，也剛好為壽星張忠謀送上生日大禮。

根據台積電先前釋出的第2季展望，根據對當前業務狀況的評估，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電預計7月17日召開第2季法人說明會，將公布第2季財務報告及第3季業績展望；由於第2季新台幣匯率升值的因素，市場關注對台積電獲利的影響。

外資近期也陸續發報報告，美系外資認為，美國「大而美法案」提高在美建置產能的半導體業者稅收抵免比重至35%，台積電將可受惠，藉此降低美國設廠成本壓力，加上AI需求依舊強勁，維持台積電優於大盤評等，並列為首選，目標價1,288元。

不過也有外資認為，台積電的法說內容將無重大驚喜；預估台積電今年美元營收年增20%中段水準，380至420億美元的資本支出將大致不變。