訊連旗下玩美移動導入NVIDIA加速運算 盼藉AI驅動美妝新世代

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）18日宣布，團隊攜手輝達（NVIDIA）展開技術整合，為其創新產品線注入強勁AI動能。藉由NVIDIA最先進的加速運算和AI平台，玩美移動正重新定義美妝時尚產業，打造超個人化體驗，實現無與倫比的真實感、精準度和反應速度。玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，「我們致力於打造具永續性與可擴展性的 AI 與 AR 解決方案，讓品牌能與顧客建立更深層連結」。

AI與AR正快速改變消費者探索、試用和購買美妝時尚產品的方式。消費者常因線上購物的不確定性而困擾，導致高退貨率和滿意度下滑。玩美移動的解決方案無縫連接數位與實體世界，直擊解決這些痛點。透過虛擬試用和 AI 智慧推薦功能，這些工具讓消費者能夠自信購買，大幅提升消費者信心，同時降低退貨率和提升轉換率，為零售商帶來實質投資回報。這次與 NVIDIA 的技術合作更攻克了逼真色彩呈現、適應多元膚色肌膚類型，以及確保無縫即時效能等關鍵技術挑戰，這些突破都建基於 GPU 加速和 AI 驅動技術的躍進。

AI肌膚分析進化：結合NVIDIA TensorRT實現即時推論

玩美移動的生成式AI美妝科技應用包含其革命性的AI肌膚檢測功能，專精於即時肌膚分析和AI肌膚類型檢測。透過在超過7萬張醫療級影像上訓練的深度學習AI模型分析高解析度影像，玩美移動能即時精準檢測多達15種肌膚狀況。經NVIDIA TensorRT優化後，這些AI模型達到閃電般的運算效能，實現快速精準的護膚產品和保養程序推薦。

生成式AI創作：從驚豔髮型到精緻時尚 速度革命

玩美移動的YouCam線上圖片編輯平台提供完整的生成式AI功能，包括熱門的AI髮型生成和AI影片換臉等功能。運用經NVIDIA TensorRT優化的生成式擴散模型，這些工具能即時創建個人化髮型、換臉和服裝試穿，讓用戶輕鬆變換照片，自由換臉、更換衣服，並根據需求在影像中添加不同髮型，進行趣味創意編輯。此外，開發者可透過直覺式API將這些尖端功能無縫整合到自己的應用中。

在線上影片編輯領域，反應速度是影響使用體驗的核心關鍵重點。NVIDIA Video Codec SDK （NVENC）在玩美移動的AI影片換臉功能中扮演重要角色，將影片編碼任務分流到專用GPU硬體，大幅提升運算效率。這項技術不僅加快整體編碼流程，也實現了超快速功能響應、即時播放、高品質輸出和無縫流暢地即時協作，為當今講求速度與創意的影片內容創作者提供強大技術支援。

AI驅動零售革新 打造沉浸式購物體驗

玩美移動整合NVIDIA AI技術標誌著美妝時尚科技領域的重大突破。透過NVIDIA GPU加速的AI和AR技術建構產品，玩美移動正提供前所未有的個人化、真實感和效能表現，徹底重塑全球消費者的數位購物體驗。張華禎強調，「這次與NVIDIA的合作，是推動美妝時尚科技創新的關鍵一步，讓我們能夠持續提升運算效能，進一步擴大AI在美妝與時尚場景中的應用，讓我們能為全球消費者打造更沉浸式且個人化的體驗」。