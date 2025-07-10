網站安全憑證遭撤消 藍委促修法、助因應

「台灣的安全憑證被谷歌與火狐瀏覽器撤銷，恐讓國際認為台灣多詐騙網站，政府應儘速協助業者，還有修法！」藍委葛如鈞10日表示，數發部先前曾說會用雙認證機制因應，但許多部會的網站仍僅使用被國際撤銷安全認證的中華電信認證。

他提醒，這恐讓我國政府、平台業者網站容易遭偽冒，數發部要儘速協助調整。

未設定切換機制

國民黨立委葛如鈞10日召開記者會指出，中華電信的TLS伺服器憑證遭到谷歌與火狐瀏覽器的Mozilla撤銷安全信任，數發部雖然聲稱3月早就啟動任因應機制，但近日實際操作網站發現，交通部、農業部仍繼續使用中華電信憑證，而且也沒有設定好「自動切換」的雙憑證備援機制，切換到可以使用的TWCA。

「網站一打開就出現資安警示畫面，誰還敢使用？」葛如鈞質疑，行政院所屬31個部會中，仍有14個使用中華電信憑證，14個已經轉用TWCA憑證，但政府部門以外，仍有許多民間平台業者是使用中華電信的憑證，若業者因此導致消費者或客戶不信任網站而流量損失該怎麼辦？他提醒數發部要協助業者調整網站認證。

資安出現大漏洞！

針對谷歌與Mozilla撤銷安全信任，葛如鈞痛批，過去僅有哈薩克、匈牙利與中國互聯網被取消安全信任，而理由大多是因為擔心政府透過憑證監控人民、侵害隱私等。反觀我國，過去總統賴清德強調「資安即國安」，似乎對相關事務很重視，但如今看來卻是鬧出大笑話。

因此，葛如鈞呼籲政府，應全面清查行政院所屬三級以上機關網站，確保都有雙憑證機制；數發部應儘速提出修法，《電子簽章法》應明確納入伺服器憑證範圍，強化法治、明確監管。

另外，由數發部出面協助民間，協調中華電信全面檢討，造成信任憑證被撤銷的管理問題與理由，並提出補救方案，協助受害業者度過難關。

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