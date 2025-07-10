台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局
6G次世代通訊商機夯，也為全球企業創造出源源不斷的新商機，而包括台系代工大廠仁寶（2324）、聯發科（2454）在內的多家指標企業，也瞄準6G次世代通訊技術的龐大商機，並鎖定衛星地面端接收站、地面基地台主機板、電源供應器等零組件及組裝領域，攜手投入，而工研院攜手台系業者中較早投入布局的仁寶、聯發科、稜研、耀登（3138）、聯發科等產官學研業者，一同前進歐洲市場，參加「EuCNC＆6G Summit」、簽署3項重要的「6G產研合作計劃」，並期盼藉此搶先佈局6G 技術先機。
仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，並鎖定飛行在空中的實體衛星、以及5G衛星物聯網解決方案等面向投入。事實上，仁寶在低軌衛星領域布局已久，主要以5G衛星連接應用方面的企業解決方案等創新技術切入，公司也持續看好隨著對更快、更可靠連接的需求不斷增長，5G 和衛星連接對各行各業的企業都至關重要。
而這對衛星供應鏈來說又是新的營運動能。仁寶作為長期深耕衛星供應領域的業者，也長期看好5G+衛星應用連接的方式，將徹底改變未來企業的運營方式。 對此，仁寶指出，這項技術將使企業在偏遠地區也能獲得高速互聯網和通訊服務，並且使他們更容易擴大運營及業務範圍，且藉此技術仁寶也研發出各種企業級解決方案，展望未來，仁寶看好5G、甚至6G的市場將成為未來主要的發展趨勢，而隨著需求逐漸增長之下，訂單動能也將持續增溫。
仁寶近日已公告團隊最新的單月營收表現，公司6月營收達605.2億元，月增5%、年減26.8%，前六個月合併營收達3,795.41億元、年減13.1%，而仁寶作為台廠當中較早投入發展的業者，近年從5G衛星物聯網解決方案、到5G 波束成型智慧天線技術方案，都已獲得了不小的成果，而團隊此次接受經濟部、工研院的邀請，派多旗下衛星供應產品線的高管，與多家台廠夥伴一起前進歐洲，並期盼藉此協助臺灣次世代通訊產業，掌握未來6G的發展方向與系統規格，提早布局國際市場、齊搶商機。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言