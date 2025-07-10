台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局

6G次世代通訊商機夯，也為全球企業創造出源源不斷的新商機，而包括台系代工大廠仁寶（2324）、聯發科（2454）在內的多家指標企業，也瞄準6G次世代通訊技術的龐大商機，並鎖定衛星地面端接收站、地面基地台主機板、電源供應器等零組件及組裝領域，攜手投入，而工研院攜手台系業者中較早投入布局的仁寶、聯發科、稜研、耀登（3138）、聯發科等產官學研業者，一同前進歐洲市場，參加「EuCNC＆6G Summit」、簽署3項重要的「6G產研合作計劃」，並期盼藉此搶先佈局6G 技術先機。

仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，並鎖定飛行在空中的實體衛星、以及5G衛星物聯網解決方案等面向投入。事實上，仁寶在低軌衛星領域布局已久，主要以5G衛星連接應用方面的企業解決方案等創新技術切入，公司也持續看好隨著對更快、更可靠連接的需求不斷增長，5G 和衛星連接對各行各業的企業都至關重要。

而這對衛星供應鏈來說又是新的營運動能。仁寶作為長期深耕衛星供應領域的業者，也長期看好5G+衛星應用連接的方式，將徹底改變未來企業的運營方式。 對此，仁寶指出，這項技術將使企業在偏遠地區也能獲得高速互聯網和通訊服務，並且使他們更容易擴大運營及業務範圍，且藉此技術仁寶也研發出各種企業級解決方案，展望未來，仁寶看好5G、甚至6G的市場將成為未來主要的發展趨勢，而隨著需求逐漸增長之下，訂單動能也將持續增溫。